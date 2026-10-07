Aus dem Il Barista in der Südstadt ist vor einigen Monaten das Café Qup geworden. Hinter dem Café stehen weiterhin die gleichen Besitzer, nur der Name hat sich geändert. Geschäftsführerin ist Kübra Türkan. Viel auffälliger als der neue Name ist der neue Look: Direkt hinter dem Chlodwigplatz, gegenüber von Rewe und zwischen ganz unterschiedlichen Gastro-Betrieben – von Mangal Döner über Ketten wie Lap Coffee bis zu Cotti Coffee – empfängt das Café seine Gäste draußen mit kleinen Bistrotischen und verschnörkelten oder bunten Stühlen. Drinnen trifft Industrial-Stil auf verspielte Puppenstuben-Details wie goldene Spiegel.

Das Café Qup in der Südstadt mit Kontrasten: Rosa Wand trifft auf Backstein. Copyright: Laura Klemens

Kleine Tische mit Marmorplatten und gepolsterte Stühle und Ledersofa treffen dort auf rosa Wände, Backstein und nackte Glühbirnen und Lampen. Die Backsteinwand bildet einen klaren Kontrast zum Rosa. Dazu kommen Grünpflanzen, Lichterketten und kleine persönliche Details, die dem Raum eine gemütliche, leicht verspielte Atmosphäre geben.

Hinten im Café befindet sich die Theke mit einer großen Kaffeemaschine, davor kann man sich in der großen Kuchenvitrine das süße Angebot des Qup anschauen. Über der Theke hängt die Karte. Auch dort zeigt sich, dass das Qup verschiedene Café-Trends miteinander verbindet.

Café Qup Köln: Panini und Bagels unter der Woche

Unter der Woche gibt es Panini und Bagels sowie viele Getränke – von klassisch bis trendig. Dazu gehören Kaffeespezialitäten, selbstgemachte Smoothies und verschiedene Matcha-Varianten.

Café Qup in der Südstadt mit Panini und Bagel. Copyright: Laura Klemens

Das Panino mit Sucuk etwa ist reichlich belegt und macht entsprechend satt, die Wurst sorgt für ordentlich Würze. Es ist kein kompliziertes Gericht. Auch der Bagel mit Caprese ist eine Frühstücksoption. Beim Matcha Latte fällt der Geschmack kräftig und erdig aus. Wer Matcha gerne intensiv mag, dürfte hier auf seine Kosten kommen. Der Latte Macchiato ist angenehm cremig und sehr lecker.

Was gibt es im Café Qup? Am Wochenende wird es mehr

Am Wochenende erweitert sich die Speisekarte. Dann gibt es neben Panini und Bagels auch die Rubrik „Auf Brot serviert“. Darunter stehen beispielsweise „Egg-celenter Benedict“, „Holy Guacamoly“ oder „Beet It“.

Außerdem kommen verschiedene Frühstücksgerichte aus der Pfanne dazu. Spiegelei und Rührei gehören ebenso dazu wie die Simit-Ei-Kombination. Diese bringt einen Sesamkringel mit Ei- und Käsefüllung auf den Tisch. Daneben gibt es weitere Kreationen wie „Many Men“. Es geht dabei weniger um aufwendige Küche als um unkomplizierte Gerichte für ein spätes Frühstück oder einen ausgedehnten Cafébesuch.

Café Qup in der Südstadt mit einem Mix aus verspielten Details und Industrie-Stil. Copyright: Laura Klemens

Der lässt sich auch mit einem der vielen Kuchen verlängern, die in der Vitrine stehen, etwa Cheesecake: Neben dem San Sebastian Cheesecake gibt es etwa Pistazien- oder Tiramisu-Cheesecake. Bei unserem Besuch vor Ort war die Kühlvitrine allerdings gerade nicht ganz funktionstüchtig, deshalb standen an diesem Tag nur drei Kuchen zur Auswahl. Normalerweise fällt das Angebot deutlich größer aus und beinhaltet neben diversen Kuchen auch Kekse und Brownies.

Verspielte Details an der Bonner Straße

Das Qup lebt mindestens genauso von seiner Atmosphäre wie von der Karte. Es ist kein minimalistischer Trend-Betrieb, sondern wirkt dank seiner verspielten Details und persönlichen Gegenstände eher wie ein gemütliches Café mit modernen Elementen.

Das Café Qup in der Südstadt an der Bonner Straße hat auch Außenplätze. Copyright: Laura Klemens

Draußen kann man direkt an der Bonner Straße sitzen und das wuselige Treiben in der Südstadt beobachten.

Café Qup, Bonner Straße 6, 50677 Köln | Mehr Infos hier