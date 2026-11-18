Das Genuss-Magazin „Falstaff“ hat erneut seinen Restaurantguide veröffentlicht. Dabei hat es ein Kölner Restaurant in die Top 27 für das Jahr 2027 geschafft. „Falstaff“ zeichnet das „Ox & Klee“ von Inhaber und Küchenchef Daniel Gottschlich mit 97 Punkten aus. Das einzige Kölner Zwei-Sterne-Restaurant ist damit das bestbewertete Restaurant Nordrhein-Westfalens.

„Daniel Gottschlich erhebt Kochen selbstbewusst ins Reich der Künste und adelt nicht nur Kreativitätsprozess und Inszenierung, sondern auch Geschmackserfahrung“, heißt es in der Begründung. Die volle Punktzahl gibt es für das Ambiente des Restaurants im Rheinauhafen. In den Kategorien Essen, Service und Wein fehlt jeweils ein Punkt für die Höchstpunktzahl.

Die Höchstpunktzahl von 100 erreichten fünf Restaurants: das „Haerlin“ im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, das „es:senz“ im bayerischen Grassau, das „Jan“ in München und das „Rutz Restaurant“ in Berlin.

Daniel Gottschlich war „Koch des Jahres 2026“ des „Falstaff“

Erst im vergangenen Jahr hatte „Fallstaff“ Gottschlich zum „Koch des Jahres“ gekürt. „Gottschlichs Stil ist außergewöhnlich kreativ und vielseitig sowie durchdacht experimentell. Die vegetarischen und omnivoren Gerichte seiner Menüs wandeln traumsicher in den sechs Geschmacksrichtungen zwischen Bodenständigkeit, internationalen Einflüssen und überraschenden aromatischen Akzenten“, hieß es in der Begründung.

Seit 2016 ist das Restaurant „Ox & Klee“ mit einem Stern des Guide Michelin ausgezeichnet, 2019 kam der zweite Stern dazu. Auf Basis des „Experience Taste“-Menüs, bei dem Gottschlich in den vergangenen Jahren die sechs Grundgeschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter, fettig und umami in den Vordergrund gerückt hatte, startete er vor gut anderthalb Jahren das Konzept „The Art of Taste“.

Jeder Gang beinhaltet dabei eine künstlerische Komponente. Mit einem Schlüssel schließt der Gast zu Beginn eine eigens entwickelte und halb digitalisierte Box auf, in der sich sechs Appetitanreger befinden. Bei einem anderen Gang sind sechs verschiedenfarbige Buttersorten auf einer Farbpalette angeordnet. Auch eine Hommage an Salvador Dalís Traumlandschaften ist Teil des Menüs.