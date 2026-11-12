Schon der Schriftzug über dem kleinen Laden in der Schaafenstraße ist einigermaßen legendär. Der Name „Gerny’s Schnelleinkauf für Stressliebhaber“ zeugt von Humor vergangener Zeiten. Ebenso wie das rosa Schweinchen mit Kochmütze an der Eingangstür, das den einen Huf selbstbewusst in die Hüfte stemmt und auf dem anderen ein Tablett mit Erbsensuppe balanciert.

Julia Floß Julia Floß ist ausgebildete Köchin und Patissière und hat viele Jahre in verschiedenen von Gault-Millau und Guide Michelin ausgezeichneten Küchen gearbeitet, bevor sie Journalismus und Medienkommunika... mehr

Der berüsselte Türsteher wird regelmäßig saisonal geschmückt: Von der Regenbogen-Federboa über den Schland-Hut zur WM bis hin zur Nikolausmütze mit Rauschebart. Im Schaufenster liegen goldgelbe Pfannkuchen auf Papptellern, daneben feinste Mettwürstchen. Ein Schild im Fenster bietet frisches Brot, Brötchen und „Belegte“.

In Gernys Schnelleinkauf kommt ganz Köln zusammen

Gernys Schnelleinkauf ist seit Jahrzehnten eine feste Größe im Viertel. Wer die Kölner Wesensart kennenlernen möchte, ist hier genau richtig. Eine Seniorin schiebt ihren Rollator in den Laden, kauft zwei Apfelpfannkuchen und ein Brötchen: „Dat is’ für heute Abend. Bis morgen.“ Zwei Mittdreißiger bestellen Nudel- und Kartoffelsalat, ein Handwerker holt sich eine Zwischen-Frikadelle. Plötzlich hält ein Rettungswagen vor der Tür und ein junger Sani springt raus. „Machse mir die vegane Rote-Beete-Suppe? Ich habbet wat eilig.“ Man kennt sich, hält einen kurzen Schwatz und weiter geht’s.

Die alte Registrierkasse lässt es schon vermuten: Mit Plastik wird bei Gernys nicht gezahlt. Copyright: Alexander Schwaiger

Bei Gernys Eintopf zu bestellen, fühlt sich ein bisschen nach verschworener Gemeinschaft an. Neuankömmlinge sollten ein paar Regeln kennen. Erstens: Bargeld! Hier wird nicht mit Plastik bezahlt. Die alte Registrierkasse steht da nicht nur aus dekorativen Zwecken. Zweitens: Das dicke Kreuz vor einer angekreideten Suppe heißt „Ist heute aus.“ (Darauf könnte man auch selbst kommen.) Nachfragen werden recht streng beantwortet. Dafür ist man beim zweiten Besuch schon fast Stammkunde. Und weil um 15 Uhr Schluss ist, gilt: lieber früh kommen, sonst sind die Pfannkuchen aus.

Früher Tante-Emma-Laden, heute Kiosk

Was früher ein Tante-Emma-Laden war, ist heute der Kiosk. Im Schnelleinkauf stehen die Regale voll mit Kaltgetränken, Süßwaren, Knabberzeug, Konserven und sogar Drogerieartikeln. In einer gläsernen Theke liegen Käselaibe und Aufschnitt. Darüber baumeln Dauerwürste. Körbeweise Brot und Brötchen stehen bereit. Aber das eigentliche Herzstück ist die Kochplatten-Batterie. Auf jeder Platte blubbert ein Suppentopf. Über drei Tafeln verteilt, steht handschriftlich angeschlagen, was heute auf den Tisch kommt: Möhren-Kartoffeltopf mit Mettwurst, Gulaschsuppe mit Nudeln, Putenreistopf mit Zucchini und Paprika, vegane Rote Beete-Suppe mit Frühlingszwiebeln und Meerrettich.

Auch eine vegane Alternative gibt es bei Gernys Schnelleinkauf. Copyright: Alexander Schwaiger

Bei meinem Besuch stehen 12 verschiedene Eintöpfe und Milchreis zur Auswahl. Gekocht wird wie bei der Lieblingstante aus Kindertagen: nostalgische Leibgerichte, bei denen Erbsen und Möhren aus der Dose kommen und der Kartoffelsalat vom Großhandel. Bei Gernys gibt’s deftige Hausmannskost – üppige Portionen für wenig Geld. Obacht! Es gibt keine Sitzplätze, lediglich zwei Stehplätze neben dem Begrüßungsschwein. Der Regelfall ist ohnehin „zum Mitnehmen“ und entsprechend GLÜHEND heiß werden die Eintöpfe serviert. Wer sich beim ersten Löffel nicht tierisch am Hackfleischbällchen verbrennt, hat entweder Geduld oder Erfahrung. Ich hatte keins von beidem.

Mein heimlicher Favorit ist der Apfelpfannkuchen. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus Apfel-Beignet und Pfannkuchen. Der amtliche Teigling ist außen knusprig, innen weich und süß, und man ertappt sich dabei, auf dem Heimweg zu überlegen, ob man nicht doch noch einen hätte mitnehmen sollen.

Gewachsene Traditionen und moderne Trends müssen sich nicht ausschließen

Gernys ist ein herrlich aus der Zeit gefallener Ort. Jedes Detail erinnert daran, wie prägend solche Orte für ein Viertel und letztlich für die ganze Stadt sind. Und daran, dass es immer weniger von diesen Orten gibt. Ich gehöre nicht zu denen, die den „guten alten Zeiten“ nachweinen und über „das ganze neumodische Zeug“ schimpfen, ganz im Gegenteil. Eine Stadt lebt von Wandel und Entwicklung, das ist gut und wichtig. Aber manche Dinge sind schützenswert. Gewachsene Traditionen und moderne Trends müssen sich nicht ausschließen.

Ich wünsche mir eine Stadt, in der der alteingesessene Suppenimbiss mit Wursttheke und Pfannkuchen im Schaufenster, direkt neben dem Acai-Laden bestehen kann. Und man teilt sich die Kundschaft und schmückt gemeinsam das Begrüßungsferkel im Advent.

Gernys Schnelleinkauf für Stressliebhaber, Schaafenstraße 53–55, 50676 Köln, Tel.: 0221 213174, Öffnungszeiten: Mo + Mi–Fr 7–15 Uhr, Di 8–15 Uhr. Nur Barzahlung.

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