Was ich mir für jeden von uns wünsche: Ein Restaurant um die Ecke, in das man jeden Tag der Woche spontan, ohne Reservierung, gehen kann, weil sich immer ein Plätzchen findet. Wo man nett sitzt, im Winter drinnen, im Sommer draußen, nur ein Gericht essen kann, aber auch ein ganzes Menü, es einen schönen Wein oder ein lecker Kölsch gibt, und man beim Bezahlen nicht das Gefühl hat, unter die Straßenräuber gefallen zu sein.