Public Viewing ist in verschiedenen Gaststätten möglich - auch bei Regen.

Köln – Lokale, Gaststätten und Wirtshäuser sind wieder geöffnet, Menschen sitzen draußen wie drinnen, schlürfen Cocktails oder erfreuen sich an ihrem leckeren Mahl. Das Stadtbild ist wieder bunt. Dennoch straucheln einige Betriebe noch, insbesondere da vielerorts immer noch Personal fehlt. Manche Lokale haben ihr EM-Angebot deswegen in diesem Jahr gestrichen, andere wiederum übertragen die EM allen Schwierigkeiten zum Trotz.



Zum Deutschlandspiel gegen England am heutigen Abend, möchte so mancher Fußballfan aber nicht alleine zu Hause vor dem Fernseher sitzen.

Wir haben einige Gaststätten gefunden, die die EM zeigen, dabei Essen servieren und bei Regen auch ein Dach über dem Kopf bieten. Bei den meisten sind Reservierungen empfohlen, bei manchen muss man schnell sein, um noch einen Platz zu ergattern. Andere wiederum haben kein Reservierungssystem eingerichtet, die Gäste müssen dann rechtzeitig vor Ort sein.

Damit Sie bei Ihrer Suche einen größeren Radius haben, haben wir eine Liste mit Lokalen, die wir gefunden haben, erstellt.

Gaffel am Dom

Direkt am Dom und Bahnhof gelegen, ist das Gaffel am Dom. Deswegen herrscht hier immer viel Betrieb. Gemeinsam mit der Nationalmannschaft auf den Sieg fiebern und dabei von den Köbessen mit Kölsch versorgt werden, so lautet die Devise hier zu EM-Spielen mit deutscher Beteiligung. Deftige Speisen werden ebenso serviert.

Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag: 11 bis 24 Uhr, Freitag bis Samstag: 11 bis 2 Uhr

gaffelamdom.de

Haus Demmer

Copyright: Dirk Behrens / Haus Demmer

Die Spiele mit Deutschland-Beteiligung sowie die wichtigen Spiele wie das Finale wirft das Haus Demmer ebenfalls auf die Bildschirme. Ausgestattet ist das traditionsreiche Sülzer Wirtshaus mit zwei großen Fernsehern und einer Leinwand. Alle Spiele werden im Innenraum gezeigt.

Zülpicher Straße 247, Köln, Germany

Joe Champs

WM im Joe Champs Copyright: Laura Klemens

Als American Sportsbar and Restaurant steht hier nicht nur amerikanischer Sport im Fokus, jedweder Sport wird groß geschrieben. So auch die EM. Auf der Webseite kann man gut sortiert den Zeitplan der Übertragungen einsehen. Beim Essen allerdings bleibt es mit Burgern, Fritten und Spare Ribs amerikanisch.

Hohenzollernring 1-3, 50672 Köln

www.joe-champs.de

Hemmer



Im Innenraum vom Hemmer ist es schummrig-gemütlich Copyright: Stefan Worring

Das Hemmer orientiert sich an den Wünschen der Kunden. Deswegen werden hier nicht alle Spiele gezeigt, die Übertragungen werden je nach Interesse angeschaltet Wenn es die Kundschaft zulässt, läuft auf einer Seite des Betriebes aber immer Fußball. Die Deutschlandspiele laufen aber alle, genau wie besondere Spiele. Bei Deutschland-Begegnungen öffnet das Lokal extra früher, für andere Spiele jedoch nicht. Es gibt einen Fernseher und zwei Leinwände. Deftige Gerichte und frisches Sion-Kölsch sorgen für eine Rundum-Versorgung.

Subbelrather Straße 154, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Di bis So ab 17 Uhr, Sa ab 12, bei Deutschlandspielen früher

www.hemmer-koeln.de

Haus Unkelbach



Abstand zwischen den Tischen im Biergarten Copyright: Peter Rakoczy

Die Tradition will es, dass auch im Haus Unkelbach wieder der Fernseher läuft. Allerdings im großen Rahmen nur, wenn die deutsche Mannschaft spielt. Das Unkelbach ist technisch gut ausgestattet, so dass drinnen und draußen Spiele gezeigt werden können. Meist laufen die Übertragungen im gemütlichen Biergarten. Dazu gibt es die typische Unkelbach-Küche.

Luxemburger Straße 260, 50937 Köln

www.hausunkelbach.de

Comedia Wagenhalle

In der Wagenhalle in der Südstadt laufen seit dem Start der Fußball-EM die Bildschirme heiß. Die Meisterschaft wird üblicherweise auf vier Fernsehern im schönen Veedelshof übertragen. Aber auch drinnen ist Platz. Essen kann man hier natürlich auch. Besondern Fokus legt das Lokal dabei auf regionale und saisonale Küche. Reservierungen sind möglich und sollten rechtzeitig vorgenommen werden.



Vondelstraße 4, 50677 Köln

Reguläre Öffnungszeiten: Di bis So 12 bis 23 Uhr

www.comedia-wagenhalle.de

Herbrand's



Sowohl der Biergarten als auch der Innenraum des Herbrand's in Ehrenfeld bieten viel Platz. Dennoch sitzt man gemütlich und zum Fußball-Bier kann man auch leckeres Essen bestellen. Es gibt Speisen wie Burger oder Salate, Pasta oder Pizza. Alle Spiele werden hier gezeigt, eine rechtzeitige Reservierung ist aber nötig, um noch einen Platz zu ergattern.



Herbrandstraße 21, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 16–0 Uhr, Samstag bis Sonntag: 13–1 Uhr

herbrands.de

Stadtgarten

Unter dem Dach wird man auch beim EM-Gucken nicht nass. Copyright: Christine Eitel / Stadtgarten Köln

Auch während der EM kann man für den Außenbereich reservieren. Für die Spiele mit deutscher Beteiligung gelten besondere Regelungen: Da die Kapazität an Sitzplätzen geringer ist in diesem Jahr, wird ein Mindestverzehr von 15 Euro pro Peron erwartet. Reservierungen müssen per Buchungssystem vorher gemacht werden. Eine kostenlose Stornierung ist nur bis 24 Stunden im Voraus möglich. Ebenfalls wird um pünktliches Erscheinen, spätestens bis eine Stunde vor Anpfiff, gebeten, da die Plätze sonst anderweitig vergeben werden müssen. Für Regentage wurde extra eine Überdachung gebaut.



Venloer Straße 40, 50672 Köln

stadtgarten.de

Playa Cologne



Ein kühles Getränk nach dem Volleyball an der Playa Cologne. Copyright: Christian Krämer

Zu den Deutschlandspielen werden im Biergarten der Playa Tische "verkauft", man soll sich also seinen Platz im Voraus reservieren. Mehrere Screens sorgen dafür, dass man eine gute Sicht hat. Bei Begegnungen ohne Deutschland-Beteiligung läuft die Übertragung quasi nebenbei, manchmal – je nach Spiel und Interesse –auch ohne Ton. Zu Essen gibt es hier auch. Auf der Terrasse sitzt man überdacht, auf den anderen Plätzen sollen Schirme dafür sorgen, dass man im Falle eines Regenschauers trocken bleibt.

Junkersdorferstraße, 50933 Köln

www.playa.de

Trierer Eck



Fußball läuft im Trierer Eck Copyright: Michael Bause

Das Trierer Eck kann man zu Zeiten von Fußballmeisterschaften kaum übersehen. Denn dekoriert wird hier im ganz großen Stil. Nicht nur zum Deutschlandspiel gibt es im Eck typisch deutsche Leckereien wie Bockwürste oder Schnitzel oder auch kleine Speisen wie Metthappen und Halver Hahn. Doch gerade wenn Deutschland ein Tor schießt, schmeckt die Frikadelle doch besonders gut.

Trierer Straße 21A 50676 Köln

trierereck.de

Sünner Keller

Die Sünner-Brauerei ist wohl die älteste Kölsch-Brauerei der Welt. Und traditionell, so wie zu jeder Fußball-Meisterschaft, geht es auch in diesem Jahr wieder zu. Bei EM-Spielen ohne deutscher Beteiligung ist nur der obere Teile des Biergartens zum Fußball-Schauen angelegt, bei deutschen Spielen ist der gesamte Biergarten dafür vorgesehen. Wenn es regnet, wird das Geschehen nach drinnen verlegt. Geguckt wird auf verschiedenen Fernsehern.



Kalker Hauptstraße 260-262, 51103 Köln; 0221 987 99 50

Reguläre Öffnungszeiten: Mi und Do: ab 16 Uhr, Fr-So+Feiertage: 15 bis 23 Uhr

www.suenner-keller.de

Früh „Em Tattersall“



Der Biergarten an der Rennbahn in Weidenpesch wird seit kurzem von der Früh Brauerei betrieben. Fußball kann man hier wie bei den letzten Meisterschaften der vergangenen Jahre wieder schauen. Zur EM werden alle Spiele live auf einer großen Leinwand übertragen. 160 Plätze sind überdacht, so dass man bei Regen nicht nass wird. Dennoch muss man für diese Plätze schnell sein. Geraten wird, bei Deutschlandspielen zwei Stunden vor Anpfiff da zu sein, um einen überdachten Platz zu ergattern. Im Biergarten ohne Überdachung ist aber deutlich mehr Platz.

Scheibenstraße 40, 50737 Köln, (0221) 27 14 16-0

Öffnungszeiten: täglich von 11-22 Uhr

www.frueh-em-tattersall.de

Palanta

Im Palanta kann man auch essen und dabei Fußball schauen. Das Restaurant in Sülz zeigt die EM auf Leinwand und Fernsehern im Außen-und Innenbereich. Bei Deutschlandspielen sind jegliche technische Geräte aktiviert, Spiele ohne die deutsche Mannschaft werden je nach Interesse hauptsächlich auf einem Fernseher im Innenraum gezeigt.



Sülzburgstraße 193, 50937 Köln

Reguläre Öffnungszeiten: Täglich ab 17 Uhr

www.palanta.de

Alteburg



Der Biergarten Alteburg in der Kölner Südstadt. Copyright: Marina Golfinopoulou

Auch die Alteburg in Bayenthal zeigt die EM und zwar in Gänze. Es gibt Fernseher und eine Leinwand, so dass man im ganzen Garten auf das Geschehen schauen kann. Unter der Woche macht die Lokalität während der EM um 15 Uhr, am Wochenende eventuell sogar schon früher, auf. Spielt Deutschland, öffnet das Lokal zwei Stunden vor Spielbeginn auch die Halle und überträgt auf der Leinwand das Spiel. Reservierungen sind nicht möglich. Zugewiesene Plätze dürfen nicht mehr verlassen werden.

Alteburgerstraße 139, 50968 Köln; 0221 9378329

Reguläre Öffnungszeiten: Mo-Fr: 16 bis 24 Uhr, Sa: 14 bis 24 Uhr, So und Feiertage: 13 bis 24 Uhr

www.alteburg.com/biergarten

Eltzhof



Der Eltzhof in Köln-Porz Copyright: Wikimedia/Gordito1869/CC BY 3.0

Wie gewohnt zeigt der Eltzhof die Fußballspiele der EM. Auf rund 15 Fernsehern im Biergarten hat jeder Gast im Restaurant gute Sicht auf das Geschehen auf dem Spielfeld. Sieht es nach Regen aus, wird das Rudelgucken nach innen verlagert. Um Reservierungen wird gebeten.

St. Sebastianusstraße 10, 51147 Köln

eltzhof-kulturgut.de

Gilden im Zims und Gilden Brauhaus



Gilden im Zims am Heumarkt Copyright: Wikimedia / Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0

Im Gilden Brauhaus in Mühlheim werden die EM-Spiele, die im Free-TV laufen, übertragen. Zwei Bildschirme gibt es im Innenraum, einen im Außenbereich.

Das Gilden im Zims am Heumarkt lockt mit Bier gepaart mit Mett-oder Tartarhappen. Auch hier ist Rudelgucken möglich.

Clevischer Ring 121, 51063 Köln, Öffnungszeiten: Täglich von 11 bis 1 Uhr

gilden-brauhaus.de

Heumarkt 77 50667 Köln, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 12 bis 24 Uhr, Sa und So 11 bis 24 Uhr

Louis the Breakfast Club



Alle Deutschlandspiele überträgt auch das Louis the Breakfast Club, sowohl drinnen als auch auf der Terrasse bei schönem Wetter. Auf mehreren, großen LED Bildschirmen sollte jeder eine gute Sicht haben. Allerdings muss man sich für das Rudelgucken hier vorab ein Ticket kaufen. Diese sind mitunter schnell vergriffen. Am besten plant man also schon mal für das nächste Spiel, vorausgesetzt die deutsche Mannschaft kommt überhaupt weiter.



Meister-Gerhard-Straße 30, 50674 Köln, 0221 - 16 84 28 10

louis-breakfast.de

Bitte achten Sie weiterhin auf die gültigen Corona-Regeln und halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen. Einige gastronomische Betriebe verlangen trotz Lockerungen noch einen Nachweis über die 3 Gs, also einen Test-, Impf-, oder Genesenennachweis. Informieren Sie sich am besten beim Lokal selber im Voraus.