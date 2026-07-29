Nur zwölf Monate nach einer kompletten Neugestaltung kündigt sich in der vielleicht markantesten Gastronomie-Immobilie an der Dürener Straße bereits der nächste Betreiberwechsel an.

Das Eckhaus im Zentrum von Lindenthal, gelegen am Schnittpunkt von Dürener Straße, Hans-Sachs-Straße sowie Karl-Schwering-Platz, wurde im Frühling 2025 kostspielig saniert. Seither präsentiert sich die Fassade innen wie außen in einem leuchtenden Rosaton, der schon aus der Ferne auffällt. Für den jüngsten Pächter erwies sich das Konzept jedoch als nicht dauerhaft tragfähig.

Tex-Mex-Küche konnte sich nicht etablieren

Lediglich für die Dauer eines Jahres bestand das „Little Mexico“, das eine zeitgemäß interpretierte Tex-Mex-Küche anbot. Das Menü umfasste ungewöhnliche Taco-Kreationen, beispielsweise mit Hähnchen und Feige oder Garnelen und Koriander, sowie diverse Burritos, Quesadillas und eine breite Cocktailauswahl.

Geschäftsführer Darius Panah unternahm in Lindenthal ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch vorzeitig misslang. Anfänglich zog das Lokal zahlreiche Interessierte an, doch die Besucherzahlen sanken zuletzt merklich. Seit einigen Wochen ist es vollständig geschlossen. Mittlerweile wurde die Webseite vom Netz genommen und das Instagram-Profil deaktiviert.

Auch Vorgängerbetrieb von Panah geführt

Das „Little Mexico“ hatte den erstklassigen Standort im Stadtteil mit einer Kapazität für 100 Gäste, verteilt auf zwei Ebenen und eine Dachterrasse, von der vorherigen Niederlassung der „Hans im Glück“-Kette übernommen.

Jenes Burger-Lokal war für etwa eine Dekade an dem hochfrequentierten Knotenpunkt im Herzen des Viertels ansässig, bevor die typischen Birkenstämme in der Innenausstattung durch die neue, rosafarbene Gestaltung ersetzt wurden.

Dieser vorherige Betrieb stand ebenfalls unter der Leitung von Panah, der in der Domstadt bereits diverse gastronomische Projekte realisiert hat, beispielsweise auf den Ringen sowie im Mediapark. Mit einer zweiten Dependance des „Little Mexico“ startete Panah ab Dezember 2025 einen Versuch in Bonn, doch auch diese ist mittlerweile nicht mehr in Betrieb.

Derzeit wird in Lindenthal mit Aushängen an den Fensterscheiben der Immobilie mit der Adresse Dürener Straße 122 ein Nachmieter gesucht. Abhängig vom geplanten Konzept könnte sich ein neuer Betreiber die aufwendigen Umbauarbeiten, wie sie erst kürzlich stattfanden, ersparen. (red)