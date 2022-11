Köln – Am Montag, den 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebenden. Und statt Blumen oder Pralinen zu schenken, ist es doch schöner, wenn man Zeit mit seinen Liebsten verbringen kann. Zum Beispiel beim Essen. Denn die Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen.



Deswegen haben wir einige Restaurants gesammelt, die eine Valentinstag-Besonderheit anbieten.



Einige der großen Küchen in Köln haben sich außerordentliche Menüs ausgedacht, zum bestellen und abholen, manche bieten Valentinstags-Pakete, die dann neben einem Menü auch noch eine weitere Besonderheit beinhalten. Lassen Sie sich inspirieren.

Wir haben die folgenden Angebote gefunden und eine Übersicht erstellt.

Restaurants in Köln mit Specials am Valentinstag

Louis the Breakfast Club

Mit Plexiglasscheiben sind die Tische in Coronazeiten voneinander getrennt. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Wie könnte man den Tag mit der oder dem Liebsten besser starten, als mit einem ausgiebigen Frühstück? Und auch Langschläfer-Lovebirds können einfach noch später zum ersten Mahl des Tages in den Louis Breakfast Club kommen. Ein ausgiebiges Brunch mit Valentinsspecials wie dem Lovebird Mimosa oder den Valentine Mini Pancakes zum Teilen wird hier versprochen, genau wie ein extra dekorierter Tisch. Vorab reservieren geht am besten online über das Reservierungssystem. Das Ganze findet von 9 bis 17 Uhr statt.



Meister Gerhard Straße 30, 50674 Köln, 0221/16842810

louis-breakfast.de

Luis Dias

Das Restaurant "Luis Dias" in der Wilhelmstraße. Copyright: Grönert

Das Gourmet-Restaurant in Rodenkirchen bietet am am 14. Februar ein Valentinstagmenü in vier Gängen und möchte damit allen Herzblättern eine Freude machen, inklusive Überraschungsgeschenk für Zwei als krönenden Abschluss. Es gibt eine fischige Vorspeise, einen vegetarischen Zwischengang, eine Hauptspeise wahlweise mit Fisch oder Fleisch und ein Dessert. Der Preis liegt bei 99 Euro.

Wilhelmstraße 35A, 50996 Köln, 0221 9352323

luis-dias.com

Josephs

Gemütliche Außengastronomie im „Joseph's" im Rheinauhafen. Copyright: Alexander Roll

„From Joseph's with love" wird das Valentinsspecial hier themenpassend auf der Webseite angekündigt. So steht geschrieben, dass Karsten Mahlberg und Crew ein wundervolles Menü für alle Verliebten zaubern werden, aus besten Zutaten wie Hummer, Trüffel, Sellerie & Co., sogar mit aphrodisierender Wirkung wird mitgeteilt. Das Paket kostet 120 Euro für zwei Personen. Auf der Webseite kann man Plätze reservieren.



Agrippinawerft 22, 50678 Köln, 0221 169 17 300

josephs-koeln.de/valentinstag

Der vierte König - Menü und To Go

Das Restaurant in Sülz, das französische-indische Crossover-Küche anbietet, hat am Tag der Verliebten ebenfalls ein Valentins-Special im Gebäck. So kann man hier zwischen einem vegetarischen Menü oder einem Menü mit Fleisch oder Fisch für den Valentinstag wählen. Wer nicht das vegetarische Menü wählt kann zwischen Rinderfilet oder Heilbutt als Hauptgang entscheiden. Vorher gibt es Leckereien wie den Aperitif, ein Amuse-Gueule, Carpaccio, Suppe und Sorbet. Ein Schoko-Nuss-Kuchen kommt als Nachgang. Der Preis der beiden Menüs liegt mit 65 Euro gleich hoch. Es gibt auch ein Take-Away-Angebot, für das die Bestellung bis zum 12. Februar eingegangen sein muss. Abholung am 14. Februar zwischen 15 und 17 Uhr.

Gottesweg 165 50939 Köln, 0221 48481288

derviertekoenig.com/valentinstag-menues

Lengeling und Bialy

Obwohl das Lengeling und Bialy montags gar nicht geöffnet hat, wird an diesem besonderen Montag auch hier gekocht. „Lassen Sie sich mit einem Viergang-Menü verwöhnen" bewerben die Küchenmeister des Restaurants in Junkersdorf ihr Angebot am Valentinstag. Es sieht Avocado-Gambasalat oder Kalbstafelspitz als Vorspeise vor, danach folgt eine Suppe und drauf ein Filetsteak mit scharfen Kirschen. Wer als Hauptspeise lieber Fisch mag, kann Skreiloin mit Kartoffelkruste wählen. Als Abschluss folgt ein Himbeertiramisu. Der Preis pro Person liegt bei 58 Euro.



Marsdorfer Str. 39, 50858 Köln, 0221 29499249

lengeling-bialy.de

Viet Corner

Zwei verschiedene Menüs oder auch Special Sets zum Valentinstag, wie sie hier genannt werden serviert am Montag, den 14. Februar, auch das vietnamesische Restaurant Viet Corner. Das eine Set setzt eher auf warme Speisen, das andere mehr auf Salat und Sushi. Einen Tisch kann man auf der Webseite reservieren.

Balthasarstraße 2, 50670 Köln, Telefon 0221 16851837

viet-corner.com

Al Andalus

Auf Spanisch wird der besondere Tag im Februar im Andalus angekündigt. Hier heißt es „Dia de los enamorados", also der Tag der Verliebten und an diesem Tag, der San Valentin gewidmet ist, stehen hier nicht nur mit der Deko alle Zeichen auf Liebe. Es gibt einen Cava-Empfang sowie die Menüs „Romeo und Julia“ oder nur „Romeo“. Romeo und Julia haben mit vier Gängen mehr zu bieten, das Menü gibt es für 41 Euro. Romeo kostet 32,90 und beinhaltet drei Gänge.

Gladbacher Straße 16, 50672 Köln, Telefon 02 21 - 22200830

al-andalus-koeln.de

Excelsiors Taku, Hansestube oder Tea Time

Ob im Sternerestaurant taku mit einem romantischen asiatisch angehauchten Fünf-Gänge-Menü von Küchenchef Mirko Gaul oder in der Hanse Stube, ebenfalls mit einem Fünf-Gänge-Menü, das eher aus der klassischen gehobenen Küche andeutet, beides ist unter dem Dach des Excelsior Hotels zu finden. Beide Angebote kosten 132 Euro pro Person mit einem Glas Champagner inklusive. Für das Essen in der Hanse Stube gibt es zwei Zeitslots, einen am Mittag und einen am Abend, im taku gibt es Abendessen. Wer lieber eine romantische Tea Time erleben möchte, kann dies hier ebenso tun.

Trankgasse 1-5, 50667 Köln, 0221 2701

excelsiorhotelernst.com/highlights/valentinstag

Limbourg

Das „Limbourg“ auf der Limburger Straße im Belgischen Viertel. Copyright: Martina Goyert

Im Limbourg, das unser Restaurant-Kritiker Carsten Henn, vor Kurzem noch besucht hatte, gibt es ebenfalls ein Saint-Valentin-Angebot. Henn stellte bei seiner Kritik fest, dass hier jemand mit Leidenschaft koche und sein Fazit fiel so aus: Lustvolle, kreative Küche mit französischem Fundament, in heimeligem Ambiente. Wenn das nicht perfekt zum Tag der Liebenden passt. Es gibt an diesem Tag kein à la carte Angebot, dafür eben fünf Gänge. Die Veggie-Variante ist für 70 Euro pro Person zu haben, die mit Fleisch für 85 Euro.

Limburger Straße 35, 50672 Köln, 0221 250 88 80

limbourg.restaurant/menu-saint-valentin

Grubers

Ein Valentinstagmenü mit dem schönen Abschluss „Heiße Liebe", ein Dessert aus Himbeere und Opalys, und schmackhaften Gängen noch vor diesem Nachtisch hat das Grubers im Agnesviertel zu bieten. Das Restaurant mit der verträumten Terrasse bietet als Vorspeise Rote Beete, danach gibt es Island Skrei und gebratenes Rinderfilet.

Clever Straße 32, 50668 Köln, 0221 7202670

www.grubersrestaurant.de

Sünner Stube

Sowohl ein vegetarisches Menü als auch ein Menü mit Fisch als Hauptgang bekommt man in der Sünner Stube. Dessert und Vorspeise, nämlich Kürbiscremesuppe und warmer Schokoladenkuchen, sind bei beiden Drei-Gänge-Menüs gleich, nur die Hauptspeise unterscheidet sich sowie der Preis. Das Veggie-Menü gibt es schon zum Preis von 37 Euro, für den Fisch muss man ein bisschen drauflegen, dafür wird man 47 Euro los. Reservierungen werden telefonisch angenommen.

Lindenthalgürtel 72, 50935 Köln, 0221 67810817

Menü und Infos auf Facebook ansehen.



astrein Box to go

Das „Astrein“ ist ein junges Traditionshaus der kulinarischen Klassik. Copyright: Peter Rakoczy

Das Sternerestaurant astrein bietet am Valentinstag ein Menü-To-Go an. Das Restaurant kocht das Menü vor, so dass es in wenigen Minuten zu Hause servierfertig ist. Das Valentinstag-Menü kann am Sonntag den 13. Februar von 12 bis 15 Uhr abgeholt werden. Was drin ist? Vier Gänge, eine Nascherei zum Kaffee sowie ein Wein und eine rote Rose „for your Valentine“. Eine Box Himbeer-Sorbet sowie eine Dose Kaviar können optional dazu gebucht werden. Der Preis liegt bei 109 Euro.

Krefelder Straße 37, 50670 Köln, 0221 95623990

astrein-restaurant.de

Seit dem 13. Januar 2022 gilt für alle Restaurants 2G Plus. Von der Testpflicht befreit sind: Doppelt Geimpfte und Genesene, die zusätzlich bereits eine Auffrischungsimpfung (Boosterimpfung) erhalten haben sowie doppelt Geimpfte, die zudem innerhalb der letzten drei Monate von einer Corona-Infektion genesen sind. Diese Liste ist subjektiv & erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Öffnungszeiten und Angebote können sich kurzfristig ändern oder ausverkauft sein.