Gut vorzubereiten für ein entspanntes Dinner mit Freunden und inspiriert von der arabischen Küche ist das Sommermenü des Al Salam.
Kölner SommermenüDas Al Salam präsentiert drei Gänge zum Nachkochen
Von Simon Westphal
6 min
Für das Sommermenü setzen Mohammad, Muna und Ahmad Nazzal vom Al Salam bewusst auf Gerichte, die sich gut vorbereiten lassen und zum Teilen einladen. „Es ist schön, wenn man als Gastgeber selbst mit am Tisch sitzen kann. Darauf ist das Menü ausgelegt“, sagt Mohammad Nazzal.
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