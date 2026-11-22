Beim Rezept für die bereits portionierten Einzelstücke kommt es auf die Zutaten an. Damit die Schoko-Kirsch-Muffins von Backbuchautorin und Rezeptentwicklerin Sonja Julia Bauer aromatisch und saftig werden, ist eine hochwertige Zartbitterschokolade mit etwa 60 bis 70 Prozent Kakaoanteil die richtige Wahl.

Alternativ gehen auch fertige Zartbitter Chocolate Chunks. „Sie bringen eine intensive, aber nicht bittere Schokonote in den Teig und sorgen beim Backen für wunderbar schmelzende Schokostückchen im Inneren“, zählt Bauer die Vorzüge auf. Bei den Kirschen setzt sie auf Sauerkirschen aus dem Glas: „Sie lassen sich gut dosieren, sind schon entsteint und bringen eine angenehme Fruchtsäure mit.“

Trick, damit der Teig nicht matschig wird

Dazu die Kirschen unbedingt gut abtropfen lassen - sonst wird der Teig matschig und geht nicht schön auf, erklärt die Backexpertin. Auch mit frischen Kirschen schmecken die Muffins. Dann sollten die Früchte aber vorher halbiert und entsteint werden.

Bauers weitere Tipps:

• Die Muffins nicht zu lange backen, sonst werden sie trocken. Am besten per Stäbchenprobe testen, ob sie gar sind: Sind nur noch ein paar feuchte Krümel am Holzstäbchen, dann sind die Muffins perfekt.

• Öl bringt mehr Feuchtigkeit in den Teig als Butter und hält Muffins länger frisch.

• Muffins nach dem Backen fünf Minuten stehen lassen und sie dann mit einem sauberen Küchentuch abdecken. So wird die Restwärme in Dampf verwandelt, der gleichmäßig in den Muffins kondensiert und sie extra saftig hält.

Zutaten für ein Muffin-Blech mit zwölf Mulden

Für den Teig:

• 250 g Weizenmehl (Type 405 oder Dinkelmehl Type 630)

• 120 g Zucker

• 1 Pckg. Vanillezucker

• 30 g Backkakao

• 1 TL Backpulver

• 1/4 TL Natron

• 1 Prise Salz

• 200 g Joghurt

• 80 g neutrales Pflanzenöl

• 30 g Milch oder Kirschsaft (aus dem Glas)

• 2 Eier, Größe M

Außerdem:

• 80-100 g gehackte Zartbitterschokolade oder backfeste Zartbitter-Chocolate-Chunks

• 1 Glas Kirschen à 680 g, ca. 350 g Abtropfgewicht

Schoko-Kirsch-Muffins: Zubereitung

• Den Backofen auf 170 bis 180 Grad Ober-/Unterhitze oder 150 bis 160 Grad Heißluft vorheizen. Das Muffinblech mit zwölf Papierförmchen auslegen oder alternativ einfetten. Die Kirschen gut abtropfen lassen. • Mehl, Zucker, Vanillezucker, Backkakao, Backpulver, Natron und Salz in einer Schüssel gut vermischen.

• Joghurt, Öl, Milch oder Kirschsaft und Eier in einer zweiten Schüssel verrühren.

• Die trockenen Zutaten zu den feuchten Zutaten geben und nur kurz, aber gründlich verrühren, bis ein gleichmäßiger Teig entstanden ist. Nicht länger rühren als nötig.

• Die gehackte Zartbitterschokolade und die abgetropften Kirschen vorsichtig unterheben.

• Den Teig gleichmäßig auf die zwölf Muffinförmchen verteilen. Das funktioniert besonders einfach mit einem Eisportionierer.

• Die Muffins im unteren Drittel des vorgeheizten Backofens etwa 25 Minuten backen. Gegen Ende der Backzeit eine Stäbchenprobe machen.

• Die fertigen Muffins etwa fünf Minuten in der Form ruhen lassen. Anschließend herausnehmen und auf einem Kuchengitter vollständig abkühlen lassen.

Sonja Julia Bauer hat noch einen Extra-Tipp auf Lager: „Für eine noch intensivere Schokonote kann die Milch durch 30 g frisch gebrühten Espresso ersetzt werden. Kaffee verstärkt das Kakaoaroma, ohne dass die Muffins deutlich nach Kaffee schmecken.“ (dpa/red)