Romana Echensperger gibt in ihrer Kolumne Tipps und Empfehlungen rund um den Wein.

Heute bringt sie einen Schaumwein aus Italien mit.

Köln – Prickelndes aus Italien beschränkt sich längst nicht nur auf Prosecco. Norditalien hat sich mit Franciacorta aus der Lombardei und Trento DOC aus dem Trentin einen Ruf für erstklassige Schaumweine erarbeitet. Letztere entstehen im Gegensatz zum oft einfachen Prosecco mit Hilfe der traditionellen Flaschengärung.



Während Franciacorta durch die Nähe zum wohlhabenden Mailand preislich zu Höhenflügen angesetzt hat, ist man im Trentino noch bescheidener. Das mag auch daran liegen, dass die Region neben Südtirol gerne übersehen wird. Wer nach Italien fährt, streift die von den Dolomiten geprägte Landschaft nur am Rande. „Durch die Pandemie kommen mehr Italiener zum Wandern hierher, das hat uns in der Vermarktung geholfen“, sagt Torben Endrici vom Weingut Endrizzi.



Schaumweine aus Italien

In Sachen Wein ist Trento bislang für die Rotweine aus der heimischen Sorte Teroldego bekannt, der auf der schnurgeraden Talebene beste Wachstumsbedingungen vorfindet. Doch seit Mitte der 1980er Jahre versucht man sich an Schaumweinen. Die Bedingungen dafür sind exzellent. Denn die Reben für die edlen Prickler stehen auf den kühlen, von Dolomitgestein, dominierten Hanglagen. „Diese Mischung aus Höhenlage und Kalkstein sorgt für diese besondere Mineralität und Kühle in den Weinen“, erklärt Torben Endrici.



Angebaut werden vor allem die für Schaumwein bewährten Rebsorten Chardonnay und Pinot Noir. Sie kommen nicht nur bestens mit den Kalkböden zurecht, sondern verfügen über eine ausgewogene Säure, selbst bei der für Schaumwein üblichen frühen Lese der Trauben. Die Wachstumsbedingungen sind ideal, denn tagsüber weht eine warme Brise vom Gardasee durch die Weinberge, was für Reife sowie Rebgesundheit sorgt. Abends kriecht die kühle Luft die Berge hinunter, was die Frische in den Trauben bewahrt.



Wie eine Brise Schneeluft auf der Zunge

In den letzten Jahren hat man enorm an Wissen um die Schaumweinbereitung hinzugewonnen. Ebenso wurde in die nötige technische Ausstattung investiert. Dem neuerlichen Erfolg hilft eine neue Generation von Konsumenten, die Originalität sowie Qualität im Schaumwein zu schätzen weiß. Früher war es schwer, preislich zwischen Billig-Prosecco und Champagner zu liegen – das ist heute kein Problem mehr.



Eine besondere Empfehlung ist der Piancastello Rosé der feinperlig und zart Lachsfarben ins Glas läuft. Das Bukett ist eine animierende Mischung aus präziser Frucht, Minze, Jodsalz sowie Brioche und Toast. Am Gaumen gefällt der zartfruchtige, aber herbe Auftakt, gefolgt von einem cremigen wie belebenden Mousseux. Diese Mischung aus Frische, kühler Frucht und Salzigkeit regt den Appetit an. Es ist so, als wehe einem eine Brise Schneeluft über die Zunge. Im Rachenraum entfaltet sich dazu ein unwiderstehlicher süßer Hefeduft der begeistert. „Es ist der Schaumwein der Berge“, sagt Torben Endrici. Bei dieser gelungenen Mischung kann man ihm nur Recht geben.



www.weinzentrale.de

2015 Piancastello Rosé brut / Cantina Endrizzi / Trento – 24,90 Euro