1. FC Köln gegen Schalke 04 Kölner Polizei sucht öffentlich nach randalierenden Fans

Köln – Die Kölner Polizei sucht öffentlich nach Randalierern: Nach dem Spiel des 1. FC Köln gegen den FC Schalke 04 im Mai war es zu massiven Krawallen auf den Jahnwiesen am Müngersdorfer Stadion gekommen. Mehrere Personen warfen Flaschen auch in Richtung der Polizei, zündeten Pyrotechnik und pöbelten verfeindete Fans an. Es kam zu Festnahmen und Verletzungen.

Copyright: Polizei Köln

Mit Bildern aus Kameras sucht die Polizei weiter nach Verdächtigen. Wer Hinweise zu den gesuchten Personen geben kann, soll sich an die Polizei wenden. Den gesuchten Personen wird besonders schwerer Landfriedensbruch, versuchte gefährliche Körperverletzung sowie tätliche Angriffe gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Copyright: Polizei Köln

Copyright: Polizei Köln

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden über Videoaufnahmen bereits 44 Männer und eine Frau identifiziert, 175 Strafverfahren wurden eingeleitet.

Krawalle in Müngersdorf Anzeige Flaschenwürfe, Pyrotechnik und Verletzte während FC-Sieg von Tim Stinauer

Wer Hinweise auf die Gesuchten geben kann, soll sich bei der Kölner Polizei telefonisch melden unter 0221 / 229-0. (mab/red)