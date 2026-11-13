Während sich am Chlodwigplatz tausende junge Menschen dicht an dicht vor der Severinstorburg drängen und feiern, sieht die Situation knapp zwei Kilometer Luftlinie nordwestlich ganz anders aus. Die fünf Männer mit den gelben Westen erleben auf der Uniwiese am Mittwoch einen entspannten Nachmittag. „Ihr seht verdächtig aus“, rufen die beiden Sicherheitskräfte zwei jungen Frauen im Feen-Kostüm zu, die auf die Kontrollstelle für das Glasverbot zusteuern. Weil hier nichts zu tun ist, bleibt Zeit für Scherze. Die Ausweichfläche ist an diesem Elften im Elften maximal Durchgangsstation für die jungen Jecken.

Erneut hat die Stadt einen Teil der Uniwiese mit grauen Bodenplatten auslegen lassen und kilometerweise Bauzäune aufgestellt. Ein trostloser Aufbau, der so gar keine Feierlust aufkommen lässt. Allerdings einer, der für die Stadt zweimal jährlich richtig teuer wird. Für dieses Jahr liegen die Rechnungen noch nicht vor. Für den 11. 11. 2025 betrugen die Ausgaben für die Rasenschutzplatten inklusive Anlieferung und Abtransport rund 320.000 Euro, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Dazu kamen rund 93.000 Euro für Drängelgitter und Bauzäune. Die Kosten für das Sicherheitspersonal sind hier noch nicht mitgerechnet.

Mehrere hunderttausend Euro also, die am Mittwoch wie herausgeschmissenes Geld wirken. Mit Blick auf die geringe Nutzung und die neue beliebte Anlaufstelle für junge Feiernde in der Südstadt stellt sich die Frage: Braucht es eine Ausweichfläche, auf die niemand ausweicht? Und was ist mit den eingezäunten Flächen auf der nördlichen Uniwiese, im Hiroshima-Nagasaki-Park und am Aachener Weiher, die dort die Grünflächen schützen sollen?

Wirtin von Oma Kleinmann: Absperrkonzept keine langfristige Lösung

Maureen Wolf, Wirtin des Lokals „Oma Kleinmann“ und Vorstandsmitglied der Kölner IG Gastro, gehört zu den Gastronomen auf der Zülpicher Straße, die sich seit Jahren mit der Entwicklung des Karnevals im Univiertel beschäftigen. Sie zweifelt grundsätzlich am Absperrkonzept. „Wenn man sagt, man sperrt ab, dann ist es okay, es großräumig zu tun. Drei Kilometer Zäune mehr oder weniger sind dann unerheblich. Für mich bleibt das Absperren aber eine Notlösung und keine langfristige Perspektive.“

Maureen Wolf von Oma Kleinmann auf der Zülpicher Straße Copyright: Alexander Schwaiger

Der 11.11. fiel in diesem Jahr auf einen verregneten Mittwoch. Auch das muss in die Bewertung einfließen. Erst nach einem Sessionsauftakt an einem Wochenendtag könne man final beurteilen, ob das Absperrkonzept wirklich funktioniert habe, sagt die Wirtin. Wobei sie nicht findet, dass man hier von einem Erfolg sprechen sollte. „Leute einzuzäunen und in andere Stadtteile zu treiben, ist ja kein Erfolg.“ Die Stadt sei in der Pflicht, die Suche nach einem Alternativstandort fortzusetzen, findet sie. „Die Stadt zieht sich aber darauf zurück, dass sie kein Veranstalter ist und Standortprüfungen nichts ergeben haben. Aber will man wirklich, dass unsere Kinder lernen, dass das der Straßenkarneval ist?“

Die Situation auf der Uniwiese hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Die Stadt hatte die mit Bodenplatten geschützte Ausweichfläche im Straßenkarneval 2023 erstmals eingerichtet, um den Feier-Hotspot auf der Zülpicher Straße zu entlasten. Das ginge nur mit einer Fläche, die gewisse Anforderungen erfülle, sagte die ehemalige Oberbürgermeisterin Henriette Reker damals. Doch ausgestattet mit großen Musikanlagen und Alkoholausschank entwickelte sich die Alternativfläche zum neuen Feier-Hotspot, den die jungen Leute teilweise direkt ansteuerten und sogar der Zülpicher Straße vorzogen.

Als der 11.11. 2023 auf einen Samstag fiel und dazu auch noch die Sonne schien, erreichte der Andrang seinen Höhepunkt: Zehntausende feierten auf der Uniwiese und brachten das Sicherheitskonzept an seine Grenzen. Und die Stadt entschied, die Fläche wieder unattraktiver zu machen. Sie strich den Alkoholausschank und die Musik. Bodenplatten und Zäune blieben. Weil die Fläche in den folgenden Jahren immer weniger genutzt wurde, verkleinerte die Stadt sie. Auch für den Straßenkarneval könnte die Fläche noch einmal reduziert werden. Die Stadt analysiere die Erfahrungen des 11.11. und werde darauf mögliche Maßnahmen aufbauen, teilte ein Stadtsprecher mit.

BUND fordert aus für Ausweichfläche auf der Uniwiese

Statt einer weiteren Verkleinerung fordert der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) das Ende der Ausweichfläche auf der Uniwiese. „Wir brauchen kein Hin und Her, sondern eine klare Entscheidung und den Mut, auf die Ausweichfläche zu verzichten“, sagt Helmut Röscheisen, Vorstandsmitglied des BUND Köln. „Für die Übergangszeit, in der sich hoffentlich Alternativen entwickeln, ist es wichtig, dass nicht auf einen Schlag auf alle Absperrungen verzichtet wird“, sagt Röscheisen. Der BUND spricht sich seit Jahren für eine alternative Fläche am Konrad-Adenauer-Ufer aus.

Über Alternativen wird seit Jahren gesprochen. Die Stadt prüfte zahlreiche Flächen, mittlerweile hat sie die Suche ohne Ergebnis eingestellt. Einen Versuch gab es allerdings: 2024 erklärte sich die Karnevalsgesellschaft „Die Grosse von 1823“ bereit, eine Bühne auf den Ringen zwischen Schaafenstraße und Schaevenstraße zu bespielen. Die KG hatte keine Werbung gemacht – und es kam so gut wie niemand. Auch, weil das Wetter nicht mitspielte. Zu einem zweiten Versuch kam es nicht.

Maureen Wolfs erneuter Vorschlag, der auch schon aus der Kölner Politik zu hören war: ein Karnevalsbeauftragter bei der Stadt, der mit allen Akteuren aus Karneval und Gastronomie zusammenarbeitet.

Am Aachener Weiher war zum Sessionsauftakt so gut wie nichts los. Copyright: Martina Goyert

Den Anwohnern im Bereich der Zülpicher Straße ist das Sperrkonzept ein Dorn im Auge. Der tagelange Auf- und Abbau sei eine Zumutung, sagt Michael Neumann, Vorsitzender der Bürgergemeinschaft Rathenauplatz. Neben den verkehrsgefährdenden Auf- und Abbauarbeiten mit Gabelstaplern, werden die Absperrgitter teilweise auf Parkplätzen gelagert, die im Veedel ohnehin Mangelware sind. „Wir plädieren dafür, dass die Absperrmaßnahmen zumindest reduziert werden. So darf es nicht weiter betrieben werden. Das heißt nicht, dass sie von heute auf morgen entfallen sollen.“ Wo vor wenigen Jahren noch junge Menschen zu Hunderten etwa am Aachener Weiher feierten, war am Mittwoch niemand unterwegs. „Dass die Wiesen geschützt wurden, ist nachvollziehbar, aber man muss es hinterfragen.“

Wirt der Ubierschänke befürchtet Absperrungen auch für die Kölner Südstadt

Südstadt-Wirt Detlef Weisweiler von der Ubierschänke befürchtet derweil, dass ein ähnliches Absperrkonzept auf die Südstadt zukommen wird. „Ich kann mir vorstellen, dass es in zwei Jahren so ist.“ Für die richtige Lösung hält er das nicht. „So verlagert man das Problem, wenn die Feiernden dann einfach weiterziehen.“ In der Ubierschänke war es wie im Coellner gegenüber und im Chlodwigeck am Mittwoch brechend voll. „Wir haben um 10 Uhr aufgemacht und da standen genauso viele Menschen in der Schlange, wie in den Laden reinpassen.“

Zusätzliche Ordnungskräfte, Toiletten und Sanitätsstationen waren am Mittwoch die Reaktion der Stadt auf den drohenden Ansturm. Dass die Maßnahmen nötig waren, zeigte sich an Schlangen vor den Toiletten. Wildgepinkelt wurde trotzdem. Auch die zusätzlichen Mülltonnen reichten nicht aus.

Der Sessionsauftakt 2026 auf dem Chlodwigplatz. Copyright: Uwe Weiser

Die, die es gab, waren am Abend allesamt überfüllt. Und dann ist da noch das Problem mit den Scherben. Anders als im Univiertel gilt in der Südstadt nur eine freiwillige Glasabgabe. Ein Glasverbot für die Südstadt solle nun geprüft werden, kündigte Oberbürgermeister Torsten Burmester an. Für konkrete Aussagen zu weiteren Maßnahmen sei es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh, teilte die Stadt am Donnerstag mit.