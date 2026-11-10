Die Sporthochschule Köln (Spoho) hat ihren ehemaligen Rektor Walter Tokarski für seine Verdienste um die Universität ausgezeichnet. Der amtierende Rektor Ansgar Thiel überreichte ihm am Donnerstag (5. November) die Silbermedaille der Hochschule und würdigte die Impulse, die Tokarski für die Entwicklung der Spoho in seiner 15-jährigen Amtszeit gesetzt hat.

Köln: Ehemaliger Rektor der Spoho für seine Verdienste um die Hochschule geehrt

In seiner Laudatio führte Thiel aus, wie stark Tokarski die Hochschule geprägt habe: „Sein Engagement für die Sportwissenschaft und die internationalen Beziehungen der Hochschule wirkt bis heute nach.“

Walter Tokarski leitete die Kölner Sporthochschule, für die er seit 1990 als Professor gearbeitet hatte, von 1999 bis 2014. Seine Forschung widmete er insbesondere der Sportpolitik, der europäischen Sportentwicklung, der Freizeit- und Lebensstilforschung sowie dem Alterssport und gesundheitlicher Prävention.

Anlässlich der Auszeichnung stellte Tokarski fest, er habe das Amt stets mit Enthusiasmus und Freude ausgeübt: „Mein persönliches Anliegen war es stets, die Deutsche Sporthochschule als moderne Sportuniversität mit internationalem Renommee und führender Rolle zu etablieren und weiterzuentwickeln.“ (red)