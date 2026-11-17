Nicht mal mehr zwei Wochen, dann beginnt die Zeit der Adventskalender – und damit auch die Zeit des gespannten Wartens auf Weihnachten. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können uns dabei unterstützen, einen eigenen, ganz Köln-spezifischen Adventskalender auf die Beine zustellen.

Ein Zimmer nur für Katzen?

Wir sind auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, eine Tür für uns zu öffnen und zu zeigen, was dahinter ist. Eine riesige Sammlung von Streichholzbriefchen, eine Falltür, die in einen großen Weinkeller unter der Erde führt, eine komplette Einrichtung im Stil der 20er-Jahre, eine ganz besondere Wohngemeinschaft, ein Zimmer extra für die Hauskatzen, ein geheimer Bunker unter der Garage oder vielleicht eine Vorratskammer, dank der Sie die nächsten fünf Winter problemlos überleben würden.

Wir sind auf der Suche nach besonderen Orten in Köln, nach Geschichten, die hinter der verschlossenen Tür verborgen bleiben würden, nach Menschen, die hinter dieser Tür Außergewöhnliches tun. Schreiben Sie uns eine E‑Mail mit dem Betreff „Türen“. Schildern Sie uns, warum gerade Ihre Tür spannend, unterhaltsam und überraschend für unsere Leserinnen und Leser sein kann. Wir freuen uns darauf, Ihre Tür zu öffnen und Ihre Geschichte zu erzählen.

ksta-koeln@kstamedien.de