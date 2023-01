Köln – Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat am Samstagmittag die Bläck Fööss im Kölner Rathaus empfangen und geehrt. Die „Mutter aller Kölschbands“, wie die Bläck Fööss genannt werden, feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Eigentlich feiert die Band sogar ihr 52-jähriges Bestehen, aber wegen der Corona-Pandemie wurden die Feierlichkeiten verschoben und jetzt nachgeholt.

Henriette Reker empfängt die Bläck Fööss im Historischen Rathaus. Copyright: Uwe Weiser

Kölns Oberbürgermeisterin Reker begrüßte dazu am Samstag sowohl aktuelle als auch ehemalige Bandmitglieder in der Piazetta des Historischen Rathauses. Von Liedern wie „Drink noch eine mit“ über „Dat Wasser vun Kölle“ bis zu „En unserem Veedel“ oder „Unsere Stammbaum“ umfasst das Portfolio der Band 400 urkölsche Songs, die im Karneval und auch sonst in Köln nicht weg denkbar sind. Die Bläck Fööss trugen sich außerdem in das Gästebuch der Stadt ein. (mab)