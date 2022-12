Köln – Die Grünen haben die Wahl in Köln gewonnen. Wie die Stadt Köln am Montagmorgen mitteilt, zeigt das vorläufige Gesamtergebnis, dass die Partei sowohl die meisten Erst- als auch die meisten Zweitstimmen in Köln geholt hat.



Obwohl die Grünen die meisten Erst- und Zweitstimmen geholt haben, gewinnt sie nur einen der vier Kölner Wahlkreise nach vorläufigem Gesamtergebnis. In den drei anderen Kölner Wahlkreisen siegt die SPD (Details weiter unten).

Von 732.048 Wahlberechtigten haben 569.492 Kölnerinnen und Kölner ihre Stimme abgegeben, die Wahlbeteiligung in Köln liegt somit bei 77,79 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung bei 75,8 Prozent.

Sie wollen es genauer wissen? Hier finden Sie Ergebnisse zu den Kölner Wahlkreisen und der Stimmverteilung in Ihrem Veedel!

Kölner Wahlergebnisse aus Köln

Die Details zu den Ergebnissen aus den 86 Kölner Stadtteilen und 543 Kölner Wahlbezirken finden Sie hier.

Weitere Infos zur Wahl

Für die Bundestagswahl ist Köln in vier Wahlkreise unterteilt. Welche Bezirke fallen unter welchen Wahlkreis? Wer sind die Kandidaten? Wofür stehen sie ein? Wie kann die Briefwahl beantragt werden? Und was gibt es sonst noch Wissenswertes zur Wahl? Wir geben den Überblick.

Wie verteilen sich die Wahlkreise und wer sind die Kölner Kandidaten?

Mit der Erststimme wird der Wahlkreiskandidat oder die Wahlkreiskandidatin gewählt werden, mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei.

Das könnte Sie auch interessieren:

Umfrage zur Bundestagswahl Anzeige Scholz überholt Laschet bei Kanzler-Frage

AfD-Spitzenkandidatin Anzeige Alice Weidel will sich vorerst nicht impfen lassen

„Politbarometer“ Anzeige Deutsche haben positive Erwartungen an Ampel-Koalition von Sebastian Hahn , Christine Meyer , Martin Böhmer , Marcus Breuer , Kendra Stenzel

Wie und wo kann in Köln gewählt werden?

Wählen dürfen alle, die am Wahltag 18 Jahre alt sind, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und mindestens seit dem 26. Juni 2021 in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich im Wahlgebiet aufhalten.

Wann werden in Köln die Wahlbenachrichtigungen verschickt?

Die Wahlbenachrichtigungen wurden in Köln in der Zeit vom 21. August bis spätestens 5. September 2021 per Post zugestellt. Aber keine Panik: Auch wer keine Unterlagen erhalten hat, kann in jedem Fall an der Wahl teilnehmen, wenn die Teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind.

In Köln wählen: Was sind die Fristen?

M

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie per QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung und per Online-Antrag Briefwahl beantragen.

Freitag, 24. September 2021, 18 Uhr: Antrag im Kölner Wahlamt

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie beim Kölner Wahlamt einen formlosen Antrag auf Briefwahl per Online-Formular, E-Mail, Post oder Fax stellen. Es zählt der Eingangszeitpunkt.

Wahltag, 26. September 2021, 15 Uhr

Bis zu diesem Zeitpunkt können Sie nur im Falle einer nachgewiesenen plötzlichen Erkrankung noch Briefwahl beantragen.

Wahllokal in Köln – Wo muss ich meine Stimme abgeben?

Sie können über diese Suche Ihr Wahllokal finden.

Wie kann ich meine Stimme abgeben?

Es gibt drei Möglichkeiten zur Teilnahme an der Wahl:

Urnenwahl in Köln

Briefwahl in Köln

Direktwahl in Köln

Wahlkreis 93 – Köln I: Innenstadt: Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln

Kalk: Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln

Porz: Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln

Wahlkreis 94 – Köln II

Lindenthal: Aachener Straße 220, 50931 Köln

Rodenkirchen: Hauptstraße 85, 50996 Köln

Wahlkreis 95 – Köln III

Chorweiler: Pariser Platz 1, 50765 Köln

Ehrenfeld: Venloer Straße 419-421, 50825 Köln

Nippes: Neusser Straße 450, 50733 Köln

Wahlkreis 101 – Leverkusen-Köln IV

Mülheim: Wiener Platz 2a, 51065 Köln

Wie haben die Abgeordneten aus dem Wahlkreis bei der Bundestagswahl 2017 abgeschnitten?

Das Ergebnis für die gesamte Stadt Köln (Zweitstimmen, Angaben in Prozent): CDU 26,38, SPD 23,0, FDP 13,79, Grüne 13,55, Die Linke 11,47, AfD 7,25 und Sonstige 4,58. Beim Wahlkreis 101 wird lediglich das Ergebnis im Stadtbezirk Mülheim berücksichtigt.

Wie haben die Parteien in Köln 2017 abgeschnitten?

Das Ergebnis für die gesamte Stadt Köln

Wie viele Menschen in Köln sind wahlberechtigt?

(Stand 11. Mai 2021)