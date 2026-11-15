Eigentlich ist der Volkhovener Weg in seinem letzten Abschnitt zwischen der Simultanhalle und der Kreuzung mit Lerchenspornweg und Weilerweg eine ruhige Wohnstraße wie viele andere im Stadtteil. Der verfügbare Parkraum dort ist jedoch sehr begrenzt und zunehmend begehrt, nicht zuletzt dank der Fertigstellung mehrerer Neubauprojekte in der Umgebung in den vergangenen Jahren. Der zugestellte Fahrbahnrand – gewohnheitsmäßig wird vor allem die Straßenseite mit den ungeraden Hausnummern zum Parken genutzt – verschmälert die ohnehin nicht sehr breite Fahrbahn weiter, was immer wieder zu brenzligen Situationen führt: Vor allem Rad- und Scooterfahrer nutzen die Straße als Zugang zum Stadtteil, können bei entgegenkommenden Autos jedoch nicht ausweichen und retten sich nicht selten auf den Bürgersteig, wo sie wiederum Fußgänger gefährden. Um die Situation zu entschärfen, plant die Verwaltung nun, an mehreren Punkten Halteverbotsbereiche einzurichten.

CDU wünscht sich Parkverbot an beiden Seiten der Straße

Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Chorweiler hatte im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit auf die Situation gelenkt. In ihrem Antrag hatte die Fraktion daraufhin vorgeschlagen, die Parksituation durch Beschilderung oder Fahrbahnmarkierungen eindeutiger zu regeln. So sollten die Parkbereiche nach Vorstellung der Antragsteller wechselseitig auf beiden Straßenseiten eingerichtet werden, um sowohl die Fahrbahnbreite zu erhalten, als auch die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.

In ihrer Untersuchung der Situation war die Verwaltung jedoch zu dem Ergebnis gekommen, dass die Fahrbahnbreite diese Lösung nicht erlaubt. Nach der Straßenverkehrsordnung muss neben einem abgestellten Fahrzeug ein Fahrstreifen von mindestens 3,05 Metern erhalten bleiben – im Volkhovener Weg fehlt das entscheidende Quäntchen: Hier würden nur drei Meter Breite oder auch weniger für den Verkehr verbleiben.

Die Halteverbotszonen sollen jetzt vor allem im Bereich der Gabelung des Volkhovener Wegs vor der Hausnummer 209 eingerichtet werden. Denn hier würden Einschränkungen der Sichtbeziehung durch parkende Fahrzeuge Verkehrsteilnehmer besonders behindern. Im Übrigen muss eine Schleppkurve für Einsatzfahrzeuge, etwa der Feuerwehr, erhalten bleiben. Damit der dann verbleibende Parkraum aufrechterhalten werden kann, soll die Leitlinie zwischen den Fahrstreifen teilweise demarkiert und das Tempo-30-Zone-Schild versetzt werden. Die Maßnahme soll laut Verwaltung „kurzfristig“ umgesetzt werden.