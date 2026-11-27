Seit dem Frühjahr dieses Jahres laufen auf dem Gelände des früheren Heizkraftwerks die Bauarbeiten für die Klärschlammverbrennungsanlage, die 2029 in Betrieb gehen soll. Die Arbeiten haben zwar zunächst auf der abgewandten Seite des Geländes begonnen, doch die Anwohner des Ivenhofwegs bekommen sie trotzdem mit. Die Straße ist Teil der Umlauf-Route des Baustellenverkehrs. Kommende Baufahrzeuge biegen nach der Einfahrt in den Ivenhofweg hinter dem Bahnübergang rechts ab und erreichen die Baustelle über einen Schleichweg von Süden, während abfahrende Fahrzeuge über die Hauptausfahrt und den Ivenhofweg geleitet werden.

Während der Arbeitszeiten zwischen 8 und 18 Uhr gilt von der Hausnummer 37 an bis zur Ecke der Merkenicher Hauptstraße ein absolutes Halteverbot, um die Durchfahrt entgegenkommender Fahrzeuge zu ermöglichen, außerdem ein Tempolimit von 30 km/h.

Merkenicher kritisieren Baustellenverkehr über Ivenhofweg

Unter den Merkenichern, von denen viele dem Vorhaben seit der ersten Ankündigung ablehnend gegenüberstehen, gibt es an dieser Verkehrsführung Kritik: Der Verein Umweltfreunde Köln-Nord etwa, der aus der Bürgerinitiative gegen den Bau der Anlage hervorgegangen ist, verweist auf den Kölner Ratsbeschluss von 2021, nach dem für den Lkw-Verkehr „keinesfalls“ der Ivenhofweg, sondern ausschließlich die Straße „Am Ölhafen“ genutzt werden solle.

Die Merkenicher haben sich sehr lange und sehr lautstark gegen die Klärschlammverbrennungsanlage gewehrt. Copyright: Stefan Rahmann

Die Betreibergesellschaft KLAR GmbH versichert zwar, der Ivenhofweg diene nur während der Bauphase als Zufahrt und nicht später für die Anlieferung des Klärschlamms. Der Verein sieht darin jedoch eine „Bau-logistische Umdeutung“, die an der tatsächlichen Belastung der Menschen nichts ändere. Gefährdet durch den Lkw-Verkehr seien nicht nur Fußgänger und Radfahrer, sondern auch Reiter, die die Route etwa auf dem Weg in die benachbarte Rheinaue nutzen würden.

Die Bezirksvertretung (BV) Chorweiler hatte im vergangenen Sommer Vertretern der KLAR GmbH auf den Zahn gefühlt und eine schriftliche Stellungnahme zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer von Kfz bis Pferd eingefordert. In dieser Stellungnahme wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass auf Höhe von Pferdekoppel und der Sportanlage zusätzlich eine Fußgängerampel installiert werden soll – zuvor müssten jedoch noch kleinere Straßenbauarbeiten durchgeführt werden.

Dennoch brachte Rainer Stuhlweißenburg, Mitglied der CDU-Fraktion der BV, Enttäuschung darüber zum Ausdruck, wie „unprofessionell“ KLAR GmbH und die ebenfalls beteiligte Rhein-Energie die Logistik der Baustelle organisierten. Zumindest zeitweise seien Richtungsanweisungen für Lkw-Fahrer nicht gut erkennbar gewesen, weil „bloß mit Filzstift“ auf Planen gezeichnet worden sei, so dass ortsunkundige Fahrer mehrmals die Einfahrt verpasst hätten. Er regte an, die BV regelmäßig über den Fortgang des Bauvorhabens zu informieren, wie es bei der Sanierung der B9 gehandhabt wird.