Ideen für neue Veranstaltungen und Aktivitäten sind reichlich vorhanden bei den Mitgliedern des Seniorennetzwerks Pesch, das derzeit Schritte in die Selbstständigkeit unternimmt. „Wir könnten einen Stammtisch ‚Mir schwade Kölsch‘ gründen“, schlägt eine Anwesende vor. Sie sei selbst mit der kölsche Sproch aufgewachsen, Hochdeutsch sozusagen ihre erste Fremdsprache gewesen, erinnert sie sich. „Ich mööch, dat die Sproch nit verlore jeiht.“

Eine Idee wäre, die Treffen mit einem kölschen Textvortrag zu beginnen, über den dann der Gesprächseinstieg funktioniert. Gesucht werden noch Räume – doch dies, das zeige die Erfahrung, dürfte kein Problem darstellen. Mitglieder benachbarter Seniorennetzwerke, wie aus Heimersdorf oder Lindweiler, könne man ebenfalls einladen.

Fünf Jahre nach seiner Gründung steht das Seniorennetzwerk vor einem Umbruch: Der Freizeit-Freundeskreis für die Generation ab 60, den es inzwischen in 71 Stadtteilen Kölns gibt, geht in die Eigenverwaltung. Seit dem 1. Juli ist er selbstständig. Noch begleitet Koordinatorin Sara Wiesemann von der Caritas Köln die monatlichen Sitzungen, um den Übergang zu erleichtern.

Pescher Senioren machen sich selbstständig

„Wir bereiten uns seit einem Jahr auf die Selbstständigkeit vor“, heißt es aus der Runde der 19 Seniorinnen und Senioren beim Planungstreffen in der Kirche St. Elisabeth am Kapellenweg 4. „Damals dachten wir, das schaffen wir nicht. Inzwischen sind wir guter Dinge.“

Das Netzwerk bietet schon jetzt viel: Spielgruppen für Kniffel, Rummikub und Skat, Sport wie Wandern, Radtouren und Gymnastik, einen Singkreis, einen Buchclub, ein Repair-Café und eine Digital-Sprechstunde. Monatlich trifft sich der offene Stammtisch, dreimal im Jahr das Veedelsfrühstück und zweimal jährlich die Seniorendisco „Pesch tanzt aus der Reihe“.

Für die Formate nutzt man Räume in Gaststätten, Schulen, in kirchlichen und sozialen Einrichtungen sowie beim FC Pesch. „Auch mit dem Bürgerverein Pesch sind wir gut vernetzt“, so Wiesemann. „Die Seniorennetzwerke stärken ganz enorm das Engagement vor Ort und sind ein Beitrag für Prävention und gegen Einsamkeit.“ Wie Mitglieder aus der Gruppe loben, habe Wiesemann hervorragende Arbeit geleistet; mit einem Engagement weit über das übliche Maß hinaus.

Neue Gesichter sind beim Seniorennetzwerk jederzeit willkommen. Eine Möglichkeit zum Kennenlernen ist der offene Treff am dritten Donnerstag des Monats, von 10 bis 12 Uhr im Kumon-Lerncenter an der Longericher Straße 27. Auch zu den Planungstreffen sind Interessenten willkommen; das nächste findet am Dienstag, 24. November, wiederum in St. Elisabeth statt.