Man muss wissen, dass es den Cosmasweg gibt, um ihn nicht zu übersehen: Die schmale Einmündung am Volkhovener Weg, zwischen der Feuer- und Rettungswache Chorweiler und der Trutzburg des Bundesamts für Verfassungsschutz, wirkt von der Straße aus eher wie eine Zufahrt zu der Handvoll Wohnhäuser dort. Doch dahinter nimmt der schmale Streifen einen fast ländlichen Charakter an, dank „Unserer kleinen Pferdeoase“: Auf einer Handvoll Hektar hält Sabine Brück, Leiterin des Betriebs, hier gut zehn Pferde und Ponys, mit denen sie pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche realisiert. Doch möglicherweise ist es damit bald vorbei, denn seit gut zwei Jahren läuft ein baurechtliches Ordnungsverfahren gegen den Betrieb: Dieser entspreche nicht der Nutzung, die im Bebauungsplan des Areals festgelegt sei – der aus dem Jahr 1977 stammt.

Auffallen können hätte dies bereits vor geraumer Zeit: Laut Sabine Brück ist das Gelände seit 1991 durch ihre Familie gepachtet. 1997 übernahm sie den Betrieb von ihrer Mutte. Seit etwa 16 Jahren verfolgt sie mit der Pferdeoase ein „ganzheitliches Konzept“, wie sie sagt. „Es geht uns nicht um Reitsport, sondern wir wollenKindern undJugendlichen in die Versorgung der Tiere einbinden, um darüber pädagogische Ziele zu erreichen“, so Brück. Zum Angebot gehören etwa Anti-Mobbing-Kurse oder auch Yoga mit Pferden.

Pferdeoase in Volkhoven/Weiler: Stadt wusste Bescheid, dann kam Bauaufsicht

Jahrzehntelang blieb der Brücksche Betrieb von der Stadt unbehelligt. „Das Grundstück ist von der Stadt gepachtet, der Vertrag wurde zuletzt 2021 erneuert. Das Liegenschaftsamt wusste immer Bescheid, genauso wie das Veterinäramt, das uns regelmäßig kontrolliert“, sagt Brück. Wohl auf eine Beschwerde aus der Nachbarschaft hin, wie sie vermutet, meldete sich jedoch im Mai 2024 das Bauaufsichtsamt für einen Besuch an, um das Gelände zu inspizieren. „Auch da hatte ich mir noch keine Sorgen gemacht, ich hielt alles für ordnungsgemäß“, so Brück.

Doch kurz nach dem Besuch der Amtsvertreter flatterte ihr eine Ordnungsverfügung ins Haus: Da ihr gewerblicher Betrieb dem B-Plan widerspreche, der auf dem Areal ein „Kerngebiet“ vorsieht, habe sie diesen innerhalb von sechs Wochen zu schließen, ansonsten drohe ihr eine Strafzahlung von 2000 Euro. In einem „Kerngebiet“ sind verschiedene Nutzungen möglich, von Geschäften und Büros über „nicht störendes“ Gewerbe, bis hin zur Wohnbebauung.

Brück hält Bebauungsplan für überholt und Räumungsfrist für zu kurz

Brück hält den B-Plan für längst überholt. „Wie soll man denn in direkter Nähe zum Verfassungsschutz mehrstöckige Wohnhäuser bauen können, angesichts der nötigen Sicherheitsmaßnahmen?“, fragt sie. Eine Räumungsfrist von sechs Wochen ist für ihren Betrieb jedenfalls nicht zu stemmen, sagt sie. „Wie soll ich in dieser Zeit ein Ausweichquartier für die Tiere finden und den Transport organisieren?“

Nicht zuletzt dank anfänglicher Unterstützung durch das Bezirksamt Chorweiler war Brück zunächst optimistisch, sich mit der Bauaufsicht auf einen Kompromiss oder eine Interimslösung einigen zu können. „Man hatte mir aus den Kreisen der Bauaufsicht eine mögliche Duldung in Aussicht gestellt“, sagt sie. Doch bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht im vergangenen Jahr habe die betreffende Person angegeben, sich nicht mehr erinnern zu können, eine Duldung in Aussicht gestellt zu haben. Das Gericht entschied daher, dass die Ordnungsverfügung rechtskräftig sei.

Laut Auskunft der Stadt Köln habe sich nach einer persönlichen Befragung der in dem Verfahren tätigen Mitarbeitenden keine Person gefunden, die schriftlich oder mündlich eine Duldung in Aussicht gestellt habe. Brück bleibt dennoch bei ihrer Version: „Es hat diese Aussage gegeben“, beharrt sie.

Sie wehrt sich weiterhin, auch wenn inzwischen eine zweite Instanz zugunsten der Stadt Köln entschieden hat. Zurzeit ist das Urteil wieder ausgesetzt, da Brück vor der Rechtsmittelinstanz des Oberverwaltungsgerichts Münster erneut Berufung einlegen will. „Das müssen wir vor dem OVG noch begründen“, so Brück. Der weiterhin andauernde Rechtsstreit stellt eine zunehmende finanzielle Belastung für siedar.. „Ich sammle über eine Online-Petition Geld, um mir die Prozesskosten leisten zu können“, sagt sie.