Cologne Comedy Festival Kölner sollen endlich wieder lachen können

Köln – „Endlich wieder lachen“ ist das Motto des Cologne Comedy Festival (CCF), das vom 28. Oktober bis 6. November 2021 über die Bühne geht. Live versteht sich und vor vorzugsweise vollen Häusern. Seit 30 Jahren gibt es „das größte Comedy-Festival im deutschsprachigen Raum“, wie Geschäftsführer Ralf Günther bei einer Pressekonferenz in den neuen Räumen des Festivals im Belgischen Viertel sagte.

Eröffnung mit Markus Barth: Köln lacht!

Eröffnet wird mit der von Markus Barth moderierten Show „Köln lacht!“ im Gloria am 28. Oktober, bei der es unter anderem ein Wiedersehen mit den Niegelungen gibt.

Bastian Pastewka Copyright: Alexander Roll

„Comedy Readings – die lustigste Lesung des Jahres“ (4. November, Theater am Tanzbrunnen) verspricht nicht nur wegen der Besetzung ein Highlight zu werden: Bastian Pastewka, Annette Frier, Max Giermann und Mathias Mattschke lesen aus drei bisher unveröffentlichten Sitcom-Drehbüchern, die Chris Geletneky und Moritz Netenjakob geschrieben haben. Abgelehnte Texte also. Netenjakob: „Eine Serie war ein Auftrag von RTL, eine Sitcom über die 70er Jahre zu schreiben. Sie wurde abgelehnt mit der Begründung, dass sie in den 70ern spielt…“

Comic-Zeichner Ralf König. Copyright: Uwe Weiser

Comic-Autor Ralf König zeichnete nicht nur für das Plakat, er ist auch am 1. November mit seinem Programm „Ralf König live“ im Gloria zu sehen. Außerdem eröffnet er die das Festival begleitende Ausstellung „Lucky Luke“ im Festivalbüro.

Einer der Newcomer im Bereich Stand-Up-Comedy ist Serkan Ates-Stein. „Ich bin katholischer Deutsch-Türke mit post-migrantischem Hintergrund, der mit 29 Jahren von dem zweiten Mann seiner Mutter adoptiert wurde, und weil ich dachte, das sei noch nicht genug, habe ich mir die Haare noch blond gefärbt“, stellte sich der Künstler vor, der am 3. November im Gloria auftritt. „The Schnörres is real“ heißt sein Programm, in dem er auch einen starken Beatbox-Auftritt hinlegt und „DJ Jesus den besten Song der katholischen Kirche, Laudato Si, noch mal aufleben lässt – als Apache-Autotune-Version. Ein vielversprechender Kurzauftritt.

Die Künstler Ralf König (vorne mit Hut) und im Uhrzeigersinn Fee Badenius, Moritz Netenjakob, Gilly Alfeo, Serkan Ates-Stein und Sandra Sprünken treten beim Cologne Comedy Festival auf Copyright: Stefan Worring

Kontrast pur dann ein kleines Liedchen von der vielfach preisgekrönten Fee Badenius, die bei der Ladies Night (31. Oktober, Comedia) ihren ganz eigenen Humor zur Darbietung bringt: „Für dich und deine Liebe“. Hintersinnig, feminin, zart und stark gleichzeitig trägt sie in Liedermacher-Tradition ihre Songs zur Gitarre vor.

Eine Premiere ist die Impro-Dating-Show „Match me if you can“, bei der „Singles, Paare und Paare, die wieder Singles werden wollen, ihren Spaß haben werden“, wie Sandra Sprünken ankündigte. Mit Alexis Kara und Gilly Alfeo haben sich die drei Springmäuse ein Ziel gesetzt: „So viele Menschen wie möglich an einem Abend miteinander glücklich zu machen - einfühlsam, originell und lustig.“ Comedy interaktiv also am 5. November im Gloria.

Das Plakat von Ralf König Copyright: stef

Das CCF bietet ganz viele eigene Veranstaltungen, integriert aber auch etwa Großevents wie die 1Live-Comedynacht (23. Oktober, Lanxess-Arena), den Deutschen Comedypreis (1. Oktober, Studio Mülheim) oder das Musical „Himmel & Kölle“ in der Volksbühne am Rudolfplatz.

Gala zum Abschluss im Gloria

„Humor und Komik als gesellschaftliche Kraft werden unterschätzt“, sagt Ralf Günther. „Sie sind ein extrem wichtiger Kitt, der vieles zusammenhält.“ Zu diesem Thema findet am 30. Oktober denn auch der zweite Kölner Komik-Kongress im Kreativhaus „Die Wohngemeinschaft“ statt.

Zum Abschluss gibt es am 6. November eine Gala im Gloria: „Ausgezeichnet - die Nacht der Preisträger*innen“. Ariane Müller und Julia Gámez Martín vom Duo Suchtpotenzial präsentieren Siegertypen wie Micha Marx, Passun Azhand, Rebecca Carrington oder Roland Baisch.



Das komplette Programm sowie aktuelle Informationen unter

www.comedy.cologne