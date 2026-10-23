Die Deutsche Bahn erneuert Gleise zwischen Köln und Aachen. Die Bauarbeiten führen Ende Oktober zu Ausfällen auf mehreren Regional- und S-Bahn-Linien. Wie die Bahn auf ihrem Informationsportal „zuginfo.nrw“ mitteilt, dauern die Einschränkungen von Freitag, 23. Oktober 2026, 21 Uhr, bis Freitag, 30. Oktober, 5 Uhr. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist geplant.

Diese Regional- und S-Bahn-Linien sind betroffen

Betroffen sind die Linien RE 1 (RRX), RE 9, RB 20, RB 38 und S 19. Die Ausfälle unterscheiden sich je nach Strecke und Bauphase.

Der RE 9 fällt zwischen Düren und Köln Hauptbahnhof aus. Das gilt zunächst von Freitag, 23. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 5 Uhr, sowie erneut von Mittwoch, 28. Oktober, 21 Uhr, bis Freitag, 30. Oktober, 5 Uhr. Fahrgäste können alternativ die Linien RE 1 (RRX) und RB 38 nutzen.

Weitere Einschränkungen ab Montagnacht

Von Montag, 26. Oktober, 21 Uhr, bis Mittwoch, 28. Oktober, 5 Uhr, kommen weitere nächtliche Bauarbeiten hinzu. Der RE 1 (RRX) fällt zwischen Düren und Düsseldorf Hauptbahnhof aus. Der RE 9 verkehrt nicht zwischen Aachen Hauptbahnhof und Köln Hauptbahnhof.

Die RB 20 entfällt auf ihrer gesamten Strecke zwischen Düren und Stolberg (Rheinland) Hauptbahnhof. Bei der RB 38 kommt es zu Ausfällen zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz. Die S 19 fällt zwischen Düren und Köln Hansaring aus.

Das könnte auch für Konzertbesucher Folgen haben: Stevie Wonder tritt am Montag um 20 Uhr in der Lanxess-Arena in Köln auf. Wer nach dem Konzert mit der Bahn nach Hause fahren möchte, muss sich auf Einschränkungen einstellen.

Die Bahn plant zwar einen Ersatzverkehr mit Bussen, unter anderem zwischen Horrem und Köln Messe/Deutz. Ersatzbusse des RE 9 Richtung Düren fahren laut Fahrplan jedoch am Kölner Hauptbahnhof ab, nicht in Deutz. Als Abfahrten sind dort 23 Uhr und 0.15 Uhr angegeben.

Da Stevie Wonders Konzert voraussichtlich bis gegen 23 Uhr dauern könnte, wird die frühere Verbindung für viele Besucher kaum zu erreichen sein. Wer nach Konzertende nach Aachen oder Düren möchte, sollte deshalb den Weg vom Veranstaltungsort zum Hauptbahnhof und die Abfahrt um 0.15 Uhr einplanen. (jag)