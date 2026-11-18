Der Elternsprechtag steht an, aber Ali Öztürk kann Frau und Tochter beruhigen: „Da spricht sowieso nur die Lehrerin, wir sagen nur hin und wieder ,ja‘, ,nein‘ oder ,Bildung ist wichtig‘ – das reicht.“ Dann die böse Überraschung: Wie alle Lehrer hat Frau Fleischer soeben den Auftrag erhalten, eine Familie gründlich zu integrieren. Am Ende sollen die Öztürks Schweinefleisch essen, die bestimmten Artikel „der, die, das“ unterscheiden können, die Tochter in den Schwimmunterricht schicken und im Fernsehen die „Lindenstraße“ verfolgen. „Damit das auch funktioniert, komme ich am besten für drei Tage zu Ihnen in die Wohnung“, schlägt Frau Fleischer vor.

Alle Vorurteile und Missverständnisse, die diese Konstellation heraufbeschwören kann, werden in der Komödie „Kulturclash im Wohnzimmer“ abgehandelt. Die leicht trotteligen, aber liebenswerten Figuren bringen am Ende alle zum Lachen über sich selbst. Als das deutsch-türkische Ensemble Halber Apfel sein Stück im Bürgerschaftshaus Bocklemünd aufführte, staunte Jochen Ott über das bis zum letzten Platz ausverkaufte und zum Theatersaal umfunktionierte Café: „Das Publikum ist auch sehr gemischt, es sind nicht nur deutschstämmige Leute gekommen. Toll“, sagte der Spitzenkandidat der SPD für die kommende Landtagswahl.

Kölner Bürgerhäuser werben mit „Köln wählt Demokratie“ für Gewaltfreiheit

Die Aufführung fand im Rahmen des Projekts „Köln wählt Demokratie – Für Respekt und Zusammenarbeit“ statt. Auf den Weg gebracht hatten es die Kölner Elf, der Zusammenschluss der 14 Kölner Bürgerhäuser und -zentren, im vergangenen Jahr zusammen mit dem Förderverein der Sparkasse Köln Bonn. „2025 war wegen der Kommunalwahlen noch Demokratieförderung der Schwerpunkt“, erklärte Stephanie Bohn, Geschäftsführerin des Bürgerschaftshauses. In diesem Jahr stehe das Thema „Gewaltfreiheit in demokratischen Prozessen“ im Mittelpunkt. Die Gruppen sollen Einblicke in die Lebenswirklichkeiten ihrer Mitmenschen erhalten, auch in die Ursachen von Hass und Respektlosigkeit.

Mit Workshops, Theaterprojekten und Filmen sollten verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. So standen etwa in der Alten Feuerwache „Boxen für Mädchen und Frauen“ auf dem Programm, im Bürgerzentrum Nippes der „Themenabend Internationale Migration“ und im Bürgerzentrum Vingst der Kreativwettbewerb „Was macht uns stark“.

Rundum zufrieden mit dem Publikumsinteresse waren Gero Wiesenhöfer und Stephanie Bohn. Copyright: Hans-Willi Hermans

Rundum zufrieden mit dem Publikumsinteresse waren Gero Wiesenhöfer und Stephanie Bohn. Der Förderverein unterstützt das Projekt in diesem Jahr mit 10.000 Euro pro Bürgerzentrum. Zusammen mit der Förderung für Bonner Einrichtungen nahm der Verein dafür insgesamt eine Viertelmillion Euro in die Hand. „Wir vertrauen den Mitarbeitern der Bürgerhäuser, dass das Geld gut investiert wird“, sagte Gero Wiesenhöfer, geschäftsführender Vorstand des Fördervereins. Ziel der Vereinsgründung war es, unter dem Motto „hiermitherz“ Fördermittel dort einzusetzen, wo Bedarf herrscht. So schickt er etwa kostenlos Experten für Gewaltprävention, Finanzbildung oder Medienkompetenz an die Schulen von benachteiligten Vierteln.

Der sehr gut besuchte Theaternachmittag im Bürgerschaftshaus Bocklemünd jedenfalls überzeugte Wiesenhöfer vom Konzept der Förderung: „Auch dass die Mitarbeiter und ehrenamtlichen Kräfte einfach mal am Sonntagnachmittag herkommen, um die Aufführung möglich zu machen, ist beeindruckend“, sagte er. „Die arbeiten wirklich mit Herzblut.“

Nun steht in Bocklemünd nur noch eine Veranstaltung der Reihe an: Ende November wird in der Max-Ernst-Gesamtschule das Stück „Rausgemobbt“ über digitale Gewalt aufgeführt. „Das ist aber nur für Schüler der siebten und achten Klassen gedacht, die haben das im Unterricht schon vorbereitet“, erklärte Julia Ott, die für die Kölner Elf die Projektleitung übernommen hat. Nun hofft man bei den Kölner Elf, dass der Förderverein das Projekt auch im kommenden Jahr unterstützt. Schließlich stehen Landtagswahlen an: „Viele 16-Jährige wählen dann ja zum ersten Mal“, sagte Stephanie Bohn.