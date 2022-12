Ehrenfeld – In dieser breit aufgestellten Gastroszene noch eine Nische zu finden mit einem Angebot, das es so im Stadtteil Ehrenfeld noch nicht gibt, ist schon nicht ganz einfach. Dass sich Leonie Schlüter zudem noch ziemlich branchenfremd dieser Aufgabe stellte, ist dabei vielleicht sogar vorteilhaft. Mit viel Kreativität will die Schauspielerin und Schriftstellerin das „Royal Cupcakes“ an der Venloer Straße 425b zu einem Treffpunkt für allerlei Leckeres aus Great Britain verbunden mit einem ganz eigenen Literaturerlebnis machen.



Kleine, typisch britische Kuchenspezialitäten

Der Name des Cafés geht zurück auf die Gründerin Kirstin Mohrin, die – begeistert von den kleinen, typisch britischen Kuchenspezialitäten – 2008 das erste „Royal Cupcakes“ in der Innenstadt an der Alten Wallgasse eröffnete.

Wie ein adeliges Wohnzimmer



Die Ehrenfelder Variante gibt es seit vier Jahren. Im vergangenen Jahr bekam Leonie Schlüter, damals schon im Service des Lokals tätig, von Kirstin Mohrin das Angebot, das Café zu übernehmen. „Ich musste nicht lange überlegen“, sagt sie heute. Und rückblickend sei die Zwangspause durch Corona sogar nicht so schlecht gewesen, um das Wichtigste – nämlich die Kreation der süßen Kuchen, die immer auch optisch viel hermachen – gründlich zu lernen. Zudem schaute sie sich intensiv in der Nachbarschaft um, um ihr eigenes Profil entwickeln zu können. Der Gast soll sich fühlen wie im Wohnzimmer einer britischen Adeligen.



Die Queen mit Kaugummi

Ein Porträt von Queen Elizabeth II. blickt majestätisch mit aufgeblasenem Kaugummi vor dem Mund auf die Gäste herab, während Margaret Rutherford alias Miss Marple gewohnt grimmig vom Sims das Geschehen zu beobachten scheint. Unter Kronleuchtern, gern auch bei Kerzenschein, genießt man Kuchen, für die die Bezeichnung „süß“ schon nach dem ersten Bissen wie eine komplette Untertreibung wirkt.

Drei leckere Cupcakes Copyright: Rösgen

Aber es werden natürlich nicht nur Cupcakes serviert. Selbstredend gibt es hier auch ausgesuchten Tee sowie perfekt zubereiteten Kaffee. Wer es noch „royaler“ mag, sollte sich eine ausgedehnte „Tea-Time“ mit leckeren Scones und Sandwiches probieren.

Zu den Ideen der Inhaberin gehört außerdem, Arrangements mit einer kleinen Zugabe an englischer Literatur anzubieten.



Plüschige Atmosphäre

Zudem kann das Lokal abends für geschlossene Gesellschaften gebucht werden, die dann gemeinsam ein spannendes literarisches Rollenspiel mit Begleitung von Schauspielerinnen und Schauspielern zu unterschiedlichen Themen erleben können. Leonie Schlüter hat außerdem vor, kleine Lesungen und Ausstellungen im „Royal Cupcakes“ stattfinden zu lassen. Das britische Café bereichert die ohnehin sehr internationale Gastro-Szene Ehrenfelds. Italien, Asien, der Libanon und die Türkei, sogar Kuba und Hawaii sind kulinarisch im Umfeld vertreten.

Ein bisschen britisch – jedoch ganz anders – geht es auch direkt gegenüber im Szenelokal „Em Drügge Pitter“ zu, vor allem wenn dort Punk-Konzerte stattfinden. Leonie Schlüter hat für ihr Café das eher schlicht-schicke Ambiente des alten Standorts in der Alten Wallgasse nicht übernommen. In Ehrenfeld geht es plüschiger zu. Sehr warme Farben prägen die Wandgestaltung. Sogar Stuck-Zierrahmen wurden eigens geschaffen.