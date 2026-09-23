Polizeibeamte haben in der Nacht zu Mittwoch (23. September) zwei Männer im Alter von 35 und 50 Jahren in Köln-Ossendorf festgenommen. Sie stehen im Verdacht, von einem Abrissgelände an der Köhlstraße unter anderem hochwertiges Werkzeug gestohlen zu haben.

Gegen 22.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt. Er beobachtete zwei verdächtige Personen, die mit einem Transporter vor das Gelände gefahren waren und mehrfach Gegenstände in das Fahrzeug geladen hatten. Bei der Kontrolle und Durchsuchung des Transporters stellten die Einsatzkräfte unter anderem hochwertiges Werkzeug sowie mehrere Kabeltrommeln sicher. In einem Rucksack fanden die Beamten außerdem Stirnlampen und eine Akku-Stichsäge.

Der 50-Jährige ist bereits wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls dauern an. (red)