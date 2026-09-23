Die Polizei Köln fahndet mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann, der am 17. Februar 2025 an einem Diebstahl in einem Baumarkt in Kalk beteiligt gewesen sein soll. Seinen 24-jährigen Komplizen konnten Polizisten und Polizistinnen noch vor Ort festnehmen.

Verdächtige steckten Werkzeug in Rucksäcke

Wie die Polizei mitteilt, sollen die beiden Männer gegen 10.50 Uhr den Baumarkt betreten haben. Dort sollen sie Werkzeug im Wert von jeweils rund 850 Euro in ihre mitgebrachten Rucksäcke gesteckt haben.

Als zwei Ladendetektive die Männer beim Verlassen des Geschäfts ansprachen und festhielten, riss sich einer der beiden los. Er soll einen Einkaufswagen in Richtung eines Mitarbeiters geworfen haben und anschließend mit der Beute geflüchtet sein.

Ein Foto gibt es auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW.

Zeugen und Zeuginnen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden. (red)