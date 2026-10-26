Die Bundespolizei hat am vergangenen Donnerstag am Flughafen Köln/Bonn einen ungewöhnlichen Fund gemacht. Vergessene Messer oder Pfeffersprays im Handgepäck gehören dort zum Alltag. Diesmal entdeckten sie einen Elektroschocker, der in Terminal 1 in einem Blumentopf mit Kunstblumen versteckt war. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Der Elektroschocker war optisch wie eine Taschenlampe gestaltet und hatte kein Prüfsiegel. Daher stufte die Luftsicherheitskontrolle den Gegenstand als verbotene Waffe nach dem Waffengesetz ein.

Unbekannter entsorgte Waffe vor der Kontrolle

Bei der anschließenden Auswertung der Überwachungskameras stellte die Polizei fest, dass ein Mann den Elektroschocker um 22.53 Uhr unmittelbar vor dem Betreten der Luftsicherheitskontrolle in dem Blumentopf entsorgt hatte.

Da die Einsatzkräfte den Mann vor Ort nicht mehr antreffen konnten, leiteten sie ein Strafverfahren gegen unbekannt ein.(red)