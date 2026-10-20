Am Montagnachmittag (19. Oktober) ist am Flughafen Köln/Bonn ein unbeaufsichtigter Koffer entwendet worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung einen 36-jährigen Tatverdächtigen stellen und das Gepäckstück an seinen Besitzer zurückgeben.

Ein Reisender hatte seinen Koffer zuvor im Terminal 2 in der Nähe eines Schnellrestaurants abgestellt. Als der Mann zurückkehrte, war das Gepäckstück verschwunden, woraufhin er einen Beamten der Bundespolizei informierte.

Tatverdächtiger gesteht Diebstahl im Parkhaus

Bei der anschließenden Auswertung der Videoaufzeichnungen ergaben sich Hinweise auf einen 36-jährigen Mann, der den Koffer mitgenommen hatte. Im Zuge der Fahndung trafen Polizisten und Polizistinnen der Bundespolizei den Tatverdächtigen zusammen mit einer 45-jährigen Begleiterin im Bahnhofsbereich des Flughafens an.

Gegenüber den Beamten und Beamtinnen gab der Mann zu, das Gepäckstück gestohlen und in einem nahe gelegenen Parkhaus durchsucht zu haben. Nachdem er unter anderem ein Sweatshirt sowie ein Paar Schuhe entnommen hatte, ließ er den Koffer dort zurück. Die Einsatzkräfte fanden das Gepäck im Parkhaus auf und händigten es mitsamt den gestohlenen Sachen wieder an den Geschädigten aus.

Fall an die Landespolizei übergeben

Der Fall wurde zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei übergeben. Gegen den 36-Jährigen besteht der Verdacht des Diebstahls. In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei Reisenden, ihr Gepäck auch bei kurzen Aufenthalten in Geschäften oder Restaurants niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Neben möglichen Diebstählen können herrenlose Gepäckstücke auch polizeiliche Überprüfungen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen nach sich ziehen. (red)