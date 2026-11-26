Ein Streit über den Service in einer Bäckerei am Flughafen Köln/Bonn hat am Mittwochabend (25. November) zu einem Einsatz der Bundespolizei geführt. Ein 52-jähriger Mann steht im Verdacht, mit einem Besteckmesser nach einer Angestellten geworfen zu haben.

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 17.53 Uhr über einen aggressiven Kunden in einer Bäckerei im Terminal 2 informiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 52-Jährige dort zuvor einen Kaffee und einen Berliner erworben. Als er sich erkundigte, wie er das Gebäck essen solle, händigte ihm eine Mitarbeiterin ein handelsübliches Besteckmesser aus.

Mitarbeiterin musste sich wegducken

Weil der Kunde offenbar unzufrieden mit dem Service war, soll er das Messer anschließend hinter die Ladentheke in Richtung der 41-jährigen Angestellten geworfen haben. Eigenen Angaben zufolge musste sich die Frau ducken, um dem geworfenen Gegenstand auszuweichen.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Flughafen-Sicherheitsdienstes hielten den Mann fest, bis kurz darauf eine Streife der Bundespolizei eintraf. Die Polizisten nahmen den 52-jährigen Belgier zur weiteren Klärung des Sachverhalts mit auf die Dienststelle und stellten das Besteckmesser als Beweismittel sicher.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Wache wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an. (red)