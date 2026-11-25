Zwei unbeaufsichtigte Reisetaschen haben am Dienstagnachmittag (24. November) einen Einsatz der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn ausgelöst. Einer 49-jährigen Flugreisenden wird der Polizeieinsatz nun in Rechnung gestellt.

Wie die Bundespolizei mitteilte, stellten zwei belgische Flugreisende um 15.48 Uhr zwei Reisetaschen im Durchgangstunnel zwischen Terminal 1 und Terminal 2 ab. Anschließend entfernten sie sich zügig in Richtung der Luftsicherheitskontrolle. Da die Taschen kein Gepäcklabel aufwiesen, machte die Flughafensicherheit die Beamten und Beamtinnen der Bundespolizei auf die Gepäckstücke aufmerksam, woraufhin der Bereich abgesperrt wurde.

Verursacherin am Gate angetroffen

Im weiteren Verlauf trafen die Einsatzkräfte auf einen Mann, der angab, der Bruder des Besitzers zu sein. Da er jedoch keine Angaben zum Inhalt der Taschen machen konnte, suchten die Polizisten und Polizistinnen weiter nach den Verursachern und Verursacherinnen.

Schließlich trafen die Beamten und Beamtinnen am Gate auf eine 49-jährige Belgierin sowie ihre Begleiter und Begleiterinnen und brachten diese zu den Gepäckstücken. Dort konnten die Eigentumsverhältnisse geklärt werden. In den Taschen befanden sich Kleidung, Haushaltswaren und andere Reiseutensilien. Um 16.54 Uhr wurden die Taschen an die Frau übergeben. Sie erwartet nun eine Polizeikostenrechnung für den Einsatz.

Bundespolizei warnt vor Folgen durch herrenloses Gepäck

Den Hinweis „Sicherheitshinweis: bitte lassen sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt!“ kennen laut Polizei alle Flugreisenden. Dennoch beschäftigten herrenlose Gepäckstücke die Bundespolizei regelmäßig an deutschen Flughäfen, da mögliche Gefahren ausgeschlossen werden müssten. Solche Einsätze führten nicht nur zu Verzögerungen im Flughafenbetrieb, sondern würden auch Polizeikräfte binden. Die Kosten dafür können den Verursachern und Verursacherinnen in Rechnung gestellt werden.

In diesem Fall sei es relativ schnell gegangen, die Rechnung werde im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich liegen, so sagte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn auf Nachfrage. Es könne aber je nach Fall auch deutlich teurer werden. (red/iri)