Der Verein der Freunde des Historischen Archivs mit Rheinischem Bildarchiv hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahreshauptversammlung am 10. November wurde der frühere Kölner Bürgermeister Ralph Elster (CDU) einstimmig an die Spitze des Fördervereins gewählt. Elster löst den langjährigen Vorsitzenden Burkhard von der Mühlen ab, der den Verein seit seiner Gründung im Jahr 2006 geführt hatte. Nach dem Einsturz des Stadtarchivs am 3. März 2009 hatte sich der Förderverein auf vielfältige Weise für die Restaurierung beschädigter Archivalien eingesetzt.

„Nach einer insgesamt erfolgreichen und überaus spannenden Zeit von mehr als 20 Jahren als Vorsitzender der Freunde gebe ich das Amt gerne in neue Hände. Ich werde dem Förderverein selbstverständlich verbunden bleiben“, sagte von der Mühlen zu seinem Abschied.

Elster ist seit 2005 Mitglied des Kölner Stadtrats und engagiert sich unter anderem im Kulturausschuss. Dem Verein und dem Stadtarchiv ist er seit langer Zeit verbunden. „Burkhard von der Mühlen hat seit der Gründung des Vereins Pionierarbeit geleistet und die Freunde des Historischen Archivs zu dem gemacht, was sie heute sind: eine starke Gemeinschaft, die unser Kölner Archiv mit großem Engagement unterstützt. Dafür gebührt ihm unser aller Dank“, erklärte Elster. Er wolle den Verein „in diesem Sinne weiterführen und dazu beitragen, dass möglichst viele Kölnerinnen und Kölner den Wert dieses unvergleichlichen Schatzes unserer Stadt kennen und erleben können“.

Ralph Elster (CDU) ist Mitglied des Kölner Stadtrats. Copyright: CDU Köln

Neben Elster gehören dem Vorstand weiterhin Elke Wetzig, Schatzmeisterin Cathrin Dauven, Vizevorsitzender Werner Grosch sowie Archivdirektor Ulrich Fischer an.

Die Freunde des Historischen Archivs mit Rheinischem Bildarchiv fördern das Archiv in vielfältiger Weise. Der rund 400 Mitglieder starke Verein ermögliche unter anderem „Ausstellungen, Vorträge, Talkabende, Konzerte und vieles mehr, das dem Ziel dient, das Stadtarchiv als offenes Bürgerarchiv in der Stadt noch stärker zu etablieren“, teilten die „Freunde“ mit. In den 20 Jahren ihres Bestehens haben sie rund 1,5 Millionen Euro aus Beiträgen und Spenden für das Archiv aufgebracht.