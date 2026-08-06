In unserer Serie verraten uns Kölner Köche Rezepte für ein perfektes Sommermenü. In dieser Folge mit einem Vier-Gänge-Menü von Carlo Picciallo und Filippo Militano vom Frizzantino in Mülheim.
Wassermelonen-Panna-CottaFrizzantino in Köln-Mülheim präsentiert Sommermenü
6 min
Wenn Sie einen Italiener darum bitten, Ihnen ein Drei-Gänge-Menü zu zaubern, ist es recht wahrscheinlich, dass es vier Gänge werden. Vorspeise oder italienisch antipasto? Ja, klar.
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