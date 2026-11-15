Irgendwann greift Ersin Seyhun nach seinem Handy, öffnet den Chat mit seiner Tochter Derya und wischt mit dem rechten Zeigefinger immer wieder von oben nach unten. Fotos ziehen über den Bildschirm, Emojis, Textblöcke. „Diese Handys sind schon grausam“, sagt Seyhun dann. „Ich habe zum Beispiel auch noch Sprachnachrichten von Derya. Ab und zu höre ich sie mir an. Danach geht es mir schlecht, manchmal wochenlang.“ Doch es sei wie ein Zwang, er könne die Nachrichten nicht löschen. Er legt das Handy wieder weg und fragt: „Wenn man eine Wunde hat, warum drückt man dann weiter darauf herum, bis sie wieder anfängt zu bluten?“ Er beantwortet die Frage selbst: „Derya und Kian dürfen nicht vergessen werden. Auch nicht ihre Stimmen.“

In der Nacht des 14. November 2021 wurden Seyhuns Tochter Derya, damals 24, und sein vier Jahre alter Enkel Kian am Niehler Hafen getötet – von Kians Vater Anil G., einem ehemaligen Schulfreund Deryas. Er lockte die beiden unter einem Vorwand an den Hafen und tötete sie dort mit Messerstichen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Täter Mutter und Kind als Störfaktor für sein weiteres Leben betrachtete, unter anderem wegen bevorstehender Unterhaltsforderungen. Das Landgericht Köln verurteilte Anil G. wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Die Tat löste große Anteilnahme und Empörung aus: Es gab eine Kundgebung und einen Trauermarsch durch die Innenstadt, Hunderte Menschen kamen zur Beerdigung nach Chorweiler. Am Tatort in Niehl findet jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt.

Das Erinnern tut immer noch weh

Rund fünf Jahre später sitzt Ersin Seyhun am Esstisch seiner Wohnung in Kalk, in der er damals auch mit Derya und Kian lebte. Im Flur hängt ein Bild, umrahmt von Fotos der beiden, am Kühlschrank klebt ein Dinosaurier, wie Kian sie am liebsten zum Spielen hatte. Ein weiteres Bild hat Ersin selbst gemalt und geschnitzt: Es zeigt die Silhouetten von Derya und Kian, die aufs Wasser blicken, Kian mit einem roten Ballon in der Hand.

Die ersten Monate nach der Tat beschreibt Seyhun als Ausnahmezustand. „Ich hatte Stimmen im Ohr, im Kopf. Es war immer das Gleiche, ich habe die immer gehört: Opa, wir sterben hier.“ Hinzu kamen Rachegedanken. Rastlos sei er mit dem Auto durch die Gegend gefahren, getrieben von einer Wut und von Gedanken, die er sich selbst nicht zugetraut hätte. Seyhun suchte sich Hilfe, nahm starke Medikamente und landete in einer Tagesklinik. „Erst nach vier oder fünf Monaten haben die Stimmen aufgehört. Bis ich wieder halbwegs normal funktioniert habe, hat es zweieinhalb Jahre gedauert.“

Ersin Seyhun im Gespräch über den Femizid an seiner Tochter und seinem Enkel. Copyright: Arton Krasniqi

Noch immer tut das Erinnern weh. „Jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, ist das wie ein Neuerleben“, sagt er – als würden Derya und Kian immer und immer wieder sterben. Am schlimmsten sei es, wenn ihn die Erinnerung unvorbereitet treffe. Einmal, erzählt er, stellte er Kians alte Bobbycars und Fahrräder vor der Haustür auf den Spielplatz, damit andere Kinder damit spielen können. „Danach konnte ich wochenlang nicht mehr auf den Balkon. Den Anblick, wie andere Kinder in seinem Alter mit seinen Spielsachen spielen, konnte ich nicht ertragen.“ Noch heute kann ihn der Anblick von Kleinkindern aus der Bahn werfen.

Gleichzeitig ist es Seyhun wichtig, dass die Geschichte von Derya und Kian weitererzählt wird. „Warum sollte das irgendjemand anderem noch mal passieren? Warum sollte ein anderer Vater so leiden wie ich oder eine andere Tochter sterben wie meine Tochter?“

Hat sich die Lage von Frauen in Köln verbessert?

Er erzählt von seiner Zeit in der Tagesklinik. In den Selbsthilfegruppen saß Seyhun plötzlich mit Dutzenden Frauen zusammen, die von ihren Männern geschlagen worden waren – und mittendrin ein Mann wie er. „Ich repräsentierte eigentlich alles, wovor diese Frauen sich fürchteten – groß, laut, Bart, südländisches Aussehen“, erzählt er. Mit der Zeit aber schwand die Angst und das Zutrauen in Seyhun wuchs. Allein seine Anwesenheit veränderte die Dynamik der Gruppe. „Da waren auch die Therapeutinnen total begeistert davon.“ Eigentlich wollte Seyhun nur vier Wochen bleiben, am Ende wurden es acht.

Seit er öffentlich über den Tod von Derya und Kian spricht, melden sich immer wieder Frauen bei ihm, die Rat oder Trost suchen. Vielen konnte Seyhun helfen – und sei es nur, weil einer da war, der zuhörte. Zwei Freundinnen Deryas, Lilly S. und Saskia A., gründeten die preisgekrönte Initiative „Femizide stoppen“, die Fälle dokumentiert.

Ersin Seyhun in der Wohnung, in der er einst mit seiner Tochter und seinem Enkel lebte. Copyright: Arton Krasniqi

Doch was bringt all dieses Erinnern, all dieses Engagement? Sind Frauen in Köln heute sicherer als vor fünf Jahren? Die Zahlen zeigen ein zwiespältiges Bild. Erst im vergangenen Jahr legte das NRW-Innenministerium eine erste umfassende Studie zu Femiziden in Nordrhein-Westfalen vor. Demnach wurden zwischen 2014 und 2023 insgesamt 235 Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet. Als versuchter oder vollendeter Femizid gilt eine Tat laut Studie, wenn der Täter ein Mädchen oder eine Frau aufgrund geschlechtsspezifischer Motive oder Vorstellungen getötet oder dies versucht hat. In 87 Prozent der Fälle handelte es sich dem Bericht zufolge um Beziehungstaten, in 99 Prozent waren die Täter männlich.

In Köln stieg laut polizeilicher Kriminalstatistik im vergangenen Jahr die Zahl der Sexualdelikte um 6,8 Prozent auf 2624 Fälle, besonders stark die der Vergewaltigungen: um 21 Prozent auf 417 Fälle. Fachleute warnen jedoch davor, steigende Zahlen vorschnell als wachsende Gewalt zu lesen: Sie können auch bedeuten, dass sich mehr Betroffene trauen, Vorfälle anzuzeigen, und dass Polizei und Behörden genauer hinschauen als früher. Dass es die NRW-Studie überhaupt gibt, kann so selbst als kleiner Fortschritt gelesen werden – sie ist die erste ihrer Art.

Auch auf Bundesebene bewegt sich etwas: Im November legte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig neue Gesetzentwürfe vor, die unter anderem ein schärferes Strafrecht bei Femiziden und höhere Strafen für das Verabreichen von K.-o.-Tropfen vorsehen. Hinzu kommt das bereits 2025 in Kraft getretene Gewalthilfegesetz, das ab 2032 einen individuellen Rechtsanspruch auf Schutz und fachliche Beratung vorsieht.

Ein Gedenkbaum in Kalk erinnert an Kian und Derya. Copyright: Arton Krasniqi

Praktisch kämpfen Frauenhilfsvereine in Köln dagegen um ihre Zukunft. Wegen der desolaten Haushaltslage drohten Zuschüsse von ungefähr 1,6 Millionen Euro für mehrere Vereine gestrichen zu werden. Das Haushaltsbündnis aus Grünen, CDU und SPD wendete das zwar noch ab, doch die Unsicherheit bleibt. „Wir kämpfen für eine Verstetigung, die gerade im Angesicht der Istanbul-Konvention und des Gewalthilfegesetzes zwingend notwendig ist“, sagt etwa Stephanie Lange von der Frauenberatungsstelle Frauen-Leben.

Ersin Seyhun sieht vor allem Männer in der Pflicht. „99 Prozent der Femizide werden von Männern begangen. Aber auf einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen stehe ich regelmäßig neben vier, fünf anderen Männern und Hunderten Frauen.“ Gerade in der türkischen Community seien zudem Vorstellungen von Ehre und veraltete Rollenbilder noch immer stark verbreitet. „Das muss sich endlich ändern“, sagt Seyhun. „Aber wenn ich sehe, dass jetzt hier die AfD 30, 40 Prozent hat, kann ich mir die Idee, dass es unter den Deutschen besser aussieht, dass wir hier zivilisiert und intellektuell sind, abschminken.“ Zum ersten Mal fühle er sich in Deutschland mit seinem Namen und seinem Aussehen nicht mehr richtig zugehörig.

99 Prozent der Femizide werden von Männern begangen. Aber auf einer Demonstration gegen Gewalt an Frauen stehe ich regelmäßig neben vier, fünf anderen Männern und hunderten Frauen Ersin Seyhun

Es ist dunkel geworden in Köln-Kalk. Zum Abschluss des Gesprächs will Seyhun dem Reporter noch den Gedenkbaum zeigen, der vor Kians Kindergarten gepflanzt wurde. Auf dem Weg dorthin erzählt er, wie sehr er die Rolle als Kians einziger Großvater genossen habe. „Das war super, ich hatte keine Konkurrenz.“ Mehrmals die Woche brachte er Kian damals zu Fuß zur Kita. „Irgendwann haben die anderen Kinder gefragt, warum immer nur der Opa ihn zur Kita bringt und nicht der Papa.“ Kian wollte seinen Vater kennenlernen. Schließlich entschied Derya, noch einmal Kontakt zu Anil G. aufzunehmen und ein Treffen zu organisieren. Zu diesem Treffen kam es in der Tatnacht.

„Meine Tochter war so eine lustige, starke Persönlichkeit“, sagt Seyhun vor dem Gedenkbaum, gefragt, wie seine Tochter in Erinnerung bleiben soll. Ein Foto von Derya und Kian ist am noch schmalen Stamm angebracht, darüber eine Widmung: „Für immer in unserem Herzen.“

Noch bis vor ein paar Wochen musste ein sogenannter Dreibock den Baum stützen, damit er nicht vom Wind geknickt wird. „Mittlerweile ist er stark genug“, sagt Seyhun. Von nun an kann der Baum aus eigener Kraft stehen und wachsen.

Hier gibt es Hilfe

Opferschutzportal Nordrhein-Westfalen: Unter opferschutzportal.nrw gibt es grundlegende Informationen rund um den Opferschutz – von wichtigen Anlaufstellen über Beratungsangebote bis hin zu weiterführenden Portalen.

Die Opferbeauftragte NRW ist erreichbar unter der Hotline 0800 3345667 und per E-Mail an poststelle@opferbeauftragte.nrw.de .

Wichtige Notrufnummern:

110: Polizei (bei akuter Gefahr oder für eine sofortige Strafanzeige)

116 006: Opfer-Telefon des WEISSEN RING e. V. (bundesweit, täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr)

116 016: Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (rund um die Uhr, kostenfrei und anonym, auch mit Beratung in mehreren Sprachen)