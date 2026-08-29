Gaming-Interessierte aus aller Welt pilgern aufs rechtsrheinische Kölner Messegelände: Das gigantische Spiele-Spektakel bringt erneut heiß erwartete Spiele an den Rhein. Zwischen Mittwoch (26. August) und dem 30. August verwandeln sich die Deutzer Hallen zum weltweiten Nabel der Gaming-Szene. Schätzungsweise 350.000 Fans zieht es an den Rhein, weshalb Bahnen und Straßennetz am Limit laufen dürften.

Schon ab 6 Uhr morgens vor der Gamescom

Die Fans reisen häufig schon früh morgens vor Eröffnung an, um zu den ersten Besucherinnen und Besuchern auf der Messe zu gehören. „Wir sind jetzt eigentlich schon seit kurz nach 6 Uhr hier“, erklärte der Gamescom-Besucher Daniel auf Nachfrage. Einlass war jedoch erst ab 10 Uhr.

Der Grund: Wer früh auf dem Messegelände ist, muss für das Anspielen der größten Videospiele nicht so lange Schlange stehen. Einige rannten nach Eröffnung deshalb schnurstracks zu ihren Favoriten. Und von diesen Favoriten gibt es dieses Jahr wieder viele.

Gamescom 2026: Blockbuster und Neuheiten

Knapp eine Woche lang präsentieren Studios und Publisher frische Titel, Software und DLCs (Spiele-Erweiterungen). Neben Gamerinnen und Gamern pilgern unzählige, verkleidete Cosplayer sowie Content-Creator an, um sich zu treffen und Games anzuspielen.

Bis Sonntag (30. August) findet in Köln die größte Videospielmesse der Welt statt – die Gamescom. Copyright: Nico Tapia/dpa-tmn

Nachdem der Fachtag am Mittwoch vorbei war, durften ab Donnerstagvormittag alle Gaming-Begeisterten hinein. Unter den Ausstellenden tummeln sich Branchenriesen wie Samsung, Konami, Ubisoft, EA, Nintendo oder Xbox, ergänzt durch diverse Hochschulen und Stiftungen.

Der Besondere: Besucher können Titel zocken, bevor diese überhaupt im Laden stehen. Zu den Hauptattraktionen gehören Gears of War: E-Day (Microsoft Xbox, Halle 7), Alien: Isolation 2 (Sega, Halle 7), Dragon Ball Xenoverse 3 (Bandai Namco, Halle 6), die Fußball-Gaudi EA Sports FC 27 (EA, Halle 9) sowie Call of Duty: Modern Warfare 4 (Activision, Hallen 7 und 9). Vor diesen Ständen drohen beträchtliche Wartezeiten.

Zusätzlich lassen sich frische Add-ons für Street Fighter 6 (Capcom, Halle 9) oder den American Truck Simulator (SCS Software, Halle 10.1) antesten. Auch bereits erschienene Hits stehen bereit: Nintendo zeigt etwa Mario Kart World, das jüngste Splatoon Raiders sowie den Vorjahreshit Donkey Kong Bananza.

Ebenso spannend fällt der Hardware-Bereich aus. Samsung enthüllt innovative Gaming-Screens mit 6K-Auflösung, während AMD frische Ryzen-Prozessoren vorführt. Wer aufmerksam durch die Hallen schlendert, staubt zudem mancherorts Gratisprodukte oder Drinks ab.

Indie-Area rückt kreative Studios ins Rampenlicht

Fernab der großen Entwickler bietet die Indie-Area in Halle zehn kleineren Teams eine wertvolle Präsentationsfläche. Häufig stehen die Spielemacher direkt an den Stationen und plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen über ihre Werke.

Meist gibt es dort pro Spiel bloß einen Rechner, trotzdem kommt man rasch an die Reihe. Mit dabei sind der Nachfolger von Unrailed, das Reiseabenteuer Outbound, der Platformer Neon Abyss 2 sowie die deutschen Produktionen Recur und Stuntboost.

Opening Night Live: Großer Stream zum Auftakt

Den Startschuss markiert bereits dienstags die Gamescom Opening Night Live in Köln-Deutz. Diese Mammutshow flimmert über Twitch und YouTube und fesselt zehntausende Zuschauende vor den Bildschirmen.

Im Fokus: erstmalig gezeigte Trailer, frisches Gameplay und überraschende Ankündigungen. Durch den Abend führt gewohnt routiniert Moderator Geoff Keighley.

Neben der Computerspielemesse gibt es auch erneut das Gamescom City Festival. Copyright: Martina Goyert

City Festival bringt Live-Musik in die Innenstadt

Das Spektakel geht zudem über die Messehallen hinaus: Am Wochenende steigt mitten im Kölner Zentrum das Gamescom City Festival komplett eintrittsfrei. Auf den Live-Bühnen am Rudolfplatz sowie Hohenzollernring rocken Acts wie Guildo Horn, Fewjar, Thees Uhlmann und Klee die Menge.

Auf dem Gelände runden das Cosplay Village, Autogrammstunden beliebter Web-Stars, die Retro & Family Area samt Pong sowie Bühnenshows in der Event-Area das bunte Treiben ab.