Die Zeugen Jehovas bekommen ein Familienarchiv zurück, das Dokumente über die Verfolgung von Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft aus der Zeit des Nationalsozialismus versammelt. Sie einigten sich mit dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden in dem Rechtsstreit, wie eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Köln am Montag sagte. Das Archiv steht demnach im Eigentum der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, einem Verein der Zeugen Jehovas, und soll vollständig herausgegeben werden.

Die Religionsgemeinschaft wurde im Nationalsozialismus verfolgt – unter anderem, weil ihre Mitglieder weder Militärdienst leisteten noch in NS-Organisationen eintraten. Viele von ihnen leisteten Widerstand und halfen anderen Verfolgten. Etwa 14.000 Zeugen Jehovas wurden im Nationalsozialismus inhaftiert. Mehr als 1700 von ihnen starben nach Angaben der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Sie wurden hingerichtet oder starben wegen der schrecklichen Bedingungen in der Haft.

Geschichte der Familie Kusserow

Das Archiv dokumentiert die Geschichte der 13-köpfigen Familie Kusserow aus Nordrhein-Westfalen. Zwei Brüder, Wilhelm und Wolfgang, wurden als sogenannte Kriegsdienstverweigerer hingerichtet. Der Vater und ein weiterer Bruder starben an den Folgen ihrer Inhaftierung. Die älteste Tochter Annemarie sammelte Briefe, Fotos und Todesurteile ihrer Angehörigen und archivierte sie.

Annemarie überlebte Verfolgung und Krieg und pflegte das Familienarchiv bis zu ihrem Tod im Jahr 2005. In ihrem Testament bestimmte sie die Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft zur Alleinerbin. Außerdem verfügte sie, dass das Archiv dann zur Verfügung stehen solle, wenn ihr Bruder die Dokumente kopiert und eingescannt habe. Der Bruder schrieb ein Buch über das Schicksal seiner Familie.

Archiv an den Staat verkauft

2009 verkaufte er das Archiv an den Staat. Wie es dazu kam, ist nicht ganz klar. Die Zeugen Jehovas zogen vor Gericht, um die Rückgabe des Archivs zu erreichen, sie wollen es selbst ausstellen. Vor allem stört sie, dass es in einem Museum der Bundeswehr zu sehen war. Auch sei in Dresden nur ein kleiner Teil der Sammlung ausgestellt, argumentierten sie.

Das Oberlandesgericht Köln wies die Klage ursprünglich ab. Die Zeugen Jehovas wandten sich an den Bundesgerichtshof in Karlsruhe, der den Fall zur neuen Verhandlung nach Köln zurückverwies. Am Freitag einigten sich die Parteien nun in einem Vergleich, den das Gericht nach Angaben der Gerichtssprecherin per Beschluss festhielt. Acht Exponate des Archivs, die sich noch in einer Ausstellung in Dresden befinden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt herausgegeben werden. Der Rechtsstreit ist damit beendet.

Die Zeugen Jehovas zeigten sich erfreut. „Die erzielte Einigung entspricht dem Willen von Annemarie Kusserow“, erklärte ihr Sprecher Martin Epp im hessischen Selters. „Unser Ziel ist es, dieses einzigartige historische Erbe zu bewahren.“ (afp)