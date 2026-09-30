Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Kölner Polizei nach einer Frau. Sie steht im Verdacht, am 19. März 2025 in einem Hotel in Köln-Brück einen Mitarbeiter angegriffen zu haben.

Laut Polizei soll die Tatverdächtige gegen 3.40 Uhr in der Lobby des Hotels „Silence Garden“ laut telefoniert haben, nachdem sie darum gebeten hatte, das WLAN des Hotels nutzen zu dürfen, um eine vermeintliche Hotelreservierung auf ihrem Mobiltelefon nachzuweisen. Als ein Mitarbeiter sie darauf ansprach und bat, leiser zu sein, eskalierte die Situation.

Die Tatverdächtige am 19. März 2025 auf einem Fahndungsfoto, das die Polizei NRW veröffentlicht hat. Copyright: Polizei NRW

Die Frau soll daraufhin einen Computerbildschirm, eine Tastatur und eine Glasflasche nach dem Angestellten geworfen haben. Anschließend soll sie ihm in die Hand gebissen und auf den Kopf geschlagen haben.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Fahndungsfotos der Verdächtigen gibt es auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (red)