„Miet-Rebell“Kalle Gerigk wegen Besetzung von „Russenhaus“ in Köln-Sülz angeklagt

Kalle Gerigk ist in Köln als Miet-Rebell bekannt, kämpft gegen Leerstände, Wuchermieten und skrupellose Entmietungen. ‚Im April war er wieder im Einsatz und besetzte eins der leerstehenden „Russenhäuser“ in Köln-Sülz.‘ Das riesige Wohnhaus mit 80 Einheiten, Kinosaal im Keller und Turnhalle wird seit 2000 nicht mehr von der Russischen Föderation genutzt.

Jetzt hat die Besetzung ein juristisches Nachspiel. Wie Gerigk am Sonntag (15. November) dieser Redaktion berichtete, hat die Kölner Staatsanwaltschaft gegen ihn und zwei Mitstreiter Anklage erhoben. Darunter auch Rainer Kippe, Aktivist und Mitbegründer der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim (SSM).

Kölner Aktivisten nach Hausbesetzung angeklagt

Dem Trio wird vorgeworfen, am 24. April 2026 gemeinschaftlich widerrechtlich in das befriedete Besitztum eines anderen eingedrungen zu sein. Gegen 9.28 Uhr sollen sie sich gemäß eines gemeinsam gefassten Plans zu dem vollständig umzäunten und zu dem Zeitpunkt leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Engels-Straße begeben haben, um dort gemeinsam mit weiteren Personen und Bannern auf den Missstand aufmerksam zu machen, dass das Gebäude leer steht und nicht zu Wohnzwecken genutzt wird.

Weiter heißt es in der Anklage, dass sie mit einer Leiter erst den Zaun überwanden und anschließend mittels der Leiter auf den Balkon des Hauses im ersten Obergeschoss mittig kletterten, um dort ihren Protest kund zu tun.

Kalle Gerigk begrüßt Anklage geradezu

„Wir haben die ‚Russenhäuser‘ schon mehrfach besetzt, da ist nie was gekommen“, erzählt Kalle Gerigk. Aber jetzt – und der Miet-Rebell freut sich regelrecht darüber!

„Ehrlich gesagt habe ich mir sogar gewünscht, dass es zu einer Anklage kommt. Denn so kann endlich öffentlich die Frage gestellt werden: Was ist in Zeiten großer Wohnungsnot eigentlich verwerflicher, ein Haus jahrelang leer stehen zu lassen oder durch eine Besetzung auf diesen Missstand aufmerksam zu machen?“, erklärt er.

Am Dienstag wird er mit seinen beiden Mitstreitern zum Anwalt gehen. Kalle Gerigk: „Der hat uns schon gesagt, dass er sich auch freut.“

Noch ist allerdings nicht klar, ob es zum Prozess kommt. Das Kölner Amtsgericht muss erst noch über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Das angeklagte Aktivisten-Trio hat nun die Möglichkeit, innerhalb einer Frist Einwände gegen die Zulassung zu erheben. (iri)