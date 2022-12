Köln – Bis zum Rosenmontag 2022 sind es nur noch wenige Tage. Der große Rosenmontagszug wurde bereits früh abgesagt, doch nachdem es lange so aussah, als könnte bereits zum zweiten Mal gar kein Karneval gefeiert werden, ist nun doch einiges möglich. Für den Rosenmontagszug heißt das: Den klassischen Weg von der Südstadt durch die Innenstadt bis zum Dom wird es nicht geben. Dafür aber ein „Rosenmontagsfest“ im Rhein-Energie-Stadion.

Doch wann geht es los, wann läuft der Zug im Fernsehen, und wo gibt es Tickets? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Wo und wann findet der Rosenmontagszug in Köln statt?

Der Rosenmontag fällt in diesem Jahr auf den letzten Tag im Februar, also den 28.2. Üblicherweise startet der Rosenmontagszug an diesem Tag gegen 10 Uhr morgens in der Südstadt, von wo aus sich die Wagen, Fuß- und Tanzgruppen sowie die Spielmannszüge in Richtung Dom bewegen.

Konfetti am Zoch: So sah der Rosenmontagszug vor der Pandemie aus.

2022 startet das „Rosenmontagsfest“ als Ersatzveranstaltung gegen 9:45 Uhr morgens im Rhein-Energie-Stadion.

Wie kann ich den Kölner Rosenmontagszug sehen?

Der WDR überträgt die ganze Veranstaltung live ab 9:45 Uhr, das Erste zeigt ab 14 Uhr die Highlights.

8800 Jecken können unter 2G-Plus-Bedingungen im Stadion dabei sein. Dazu wird ein Ticket benötigt. „Die Plätze sind so angeordnet, dass immer zwei Personen nebeneinandersitzen und zu den Nachbarplätzen ausreichend Abstand gehalten wird. Außerdem besteht im Stadion Maskenpflicht und der Zutritt ist nur unter 2G-Plus-Bedingungen möglich, wobei eine Boosterimpfung den tagesaktuellen Test ersetzen kann“, heißt es vom Festkomitee.

Wie komme ich an Tickets, und was kosten die Eintrittskarten?

Die Tickets für den Kölner Rosenmontagszug im Rhein-Energie Stadion waren nach 5 Minuten ausverkauft. Der Vorverkauf für die 8800 Karten hatte am Dienstag um 18 begonnen, bereits um 18:05 waren alle Plätze vergeben. Aufgrund der Pandemie ist nur eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zugelassen.

Wenn ich keine Karte bekommen habe - kann ich die Wagen trotzdem sehen?

Ja. Für alle, die kein Ticket für den Rosenmontagszug im Stadion bekommen oder den Tag über lieber in der Stadt feiern wollen, werden die 22 Persiflage-Wagen im Anschluss an den Zug durchs Stadion in die Innenstadt gefahren und an zwölf Standorten entlang des eigentlichen Zugweges paarweise aufgestellt. Die Standorte finden Sie in unserer Grafik:

Bis zum Dienstag gegen 14 Uhr stehen die Wagen an den Standorten wie Chlodwigplatz oder Oper. „So vermeiden wir auch Gedränge vor den einzelnen Wagen, die natürlich nachts beleuchtet sind und rund um die Uhr bewacht werden“, so Zugleiter Holger Kirsch. Eine Maskenpflicht herrscht auf der Straße und an öffentlichen Plätzen in den jecken Tagen nicht.

Was gibt es am Rosenmontagszug in Köln zu sehen?

Nach einem Warm-Up mit Björn Heuser gibt es eine Eröffnung mit dem Generationen-Chor unter Leitung von Michael Kokott. Zwischen den vier Zugteilen gibt es Auftritte von „Klimpermännchen“ Thomas Cüpper, Die Bläck Fööss und Fiasko. Auch das Dreigestirn wird noch einmal seinen großen Auftritt haben. Jeder Zugteil dauert etwa 30 Minuten. Am Ende des Zuges wird das Motto für das Jubiläumsjahr 2023 verkündet.

Dazu besteht der Zug aus 22 Persiflagewagen, 65 Vereinen sowie Tanzgruppen und Spielmannszügen - insgesamt beteiligen sich 4700 Menschen. Auch einige Pferde sind im Zug.