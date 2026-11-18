Das Festkomitee Kölner Karneval lädt am Samstag (21. November) zum Karnevalsmarkt ein. In der Veranstaltungshalle des Festkomitees können sich alle Jecken mit Orden, Kostümen und Accessoires rund um den Fastelovend eindecken.

Von Büchern über Schals bis zu Kostümen: Festkomitee bietet vieles rund um Karneval an

Angeboten werden unter anderem verschiedene Karnevalsorden, Schals und Pins sowie Bücher, CDs und Zeitschriften. Darüber hinaus verkauft das Festkomitee Kostüme und Hüte aus seiner Kleiderkammer. Kinderkostüme sind allerdings nicht im Angebot.

Der Karnevalsmarkt findet am Samstag von 12 bis 16 Uhr in der Veranstaltungshalle des Festkomitees statt. Die Halle befindet sich am Maarweg 134 in 50825 Köln. (tli)