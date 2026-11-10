Kölner Marke „Lokalaffäre“Das steckt hinter und in der Karnevalskalenderbox

„Man muss das Produkt einmal erklären, sonst wirkt es kompliziert“, gibt die Herausgeberin Sabrina Andres zu.Also ein kurzer Überblick: Der Kalender zählt elf Tage bis zur Weiberfastnacht herunter. Der Donnerstag vor Aschermittwoch ist der 4. Februar. Dementsprechend wird das erste Türchen am 25. Januar 2027 geöffnet. Hinter den elf Türchen verbergen sich Geschenke, Gutscheine oder andere Vorteile von elf lokalen Partnern, darunter Kasalla, Gaffel, die Kölner Haie, Deiters, Björn Heuser, Netcologne, KD Rheinschifffahrt, Radio Köln und die Kölner Kaffeemanufaktur.

Nach den elf Türchen warten in der zweiten Phase weitere Überraschungen: unter anderem eine Verlosung mit signierten Trikots, Konzertkarten und zwei VIP-Backstage-Pässen für die Radio-Köln-Weiberfastnachtsbühne.

Die Box erscheint zum Sessionsauftakt (11.11.) im Sortiment von Deiters, Thalia und weiteren Verkaufsstellen. Dort – oder online – stehen insgesamt 5000 Boxen zum Preis von je 39 Euro zur Verfügung.

Wenn Kinderträume die Stadt verzaubern

Der Ursprung des Projekts liegt bei einem erst sechsjährigen Jungen. Leonard brachte seine Mutter Sabrina Andres auf die Idee, als er sie mit einem selbstgebastelten Geschenkkarton, geschmückt mit FC-Aufklebern, überraschte. Die Gründerin und Diplom-Kauffrau erinnert sich: „Was passiert denn eigentlich, wenn diese Vorfreude, die bei uns im Wohnzimmer beim Öffnen der Türchen war, auf eine ganze Stadt projiziert werden könnte?“

Dieser Funke reichte aus, um das Leben der Vertriebsleiterin komplett auf den Kopf zu stellen. Sabrina Andres setzte alles auf eine Karte, kündigte ihren festen Job und gründete innerhalb von nur drei Monaten die Firma Impulstreiber Lab GmbH. Ihr sechsjähriger Sohn Leonard ist dabei stolz mitten im Geschehen und beschreibt seine Rolle schmunzelnd: „Und ich darf dabei sein. Als Marketingleiter, Produzent und Darsteller.“

Elf Partner stellen je ein Geschenk zur Verfügung - viele weitere Unterstützen die Idee. Copyright: Alexander Schwaiger

Die Idee stieß sofort auf offene Ohren, und bereits nach sechs Wochen waren alle elf Türchen vergeben, sagt Andres. Dass dieses Netzwerk aus verschiedensten Marken sofort funktionierte, freut die Initiatorin besonders: „Ich musste bei vielen Unternehmen nicht lange nachfragen oder dafür begeistern, dabei zu sein. Die waren von Anfang an sehr offen, Neues auszuprobieren.“

Das sagen die Partner

Auch die Partner sind begeistert von der Idee einer Karnevalskalenderbox. Julia Bergmeister von Radio Köln erklärt: „Das ist das, was wir uns für unseren Sender wünschen: Menschen verbinden, Emotionen verwenden, das Ganze mit allen Emotionen dieser Stadt aufzuladen, mit Verbundenheit und Freude und mit Karneval, was ja so das größte Gefühl ist, was diese Stadt zu bieten hat.“

Ähnlich sieht es Carolin Stein von Viktoria Köln: „Im Fußball trifft man auf Emotionen und Feiern. Wir sind ein Klub, der seine eigene Karnevalssitzung hat, von daher haben wir die Affinität zum Karneval im Verein.“

Mit „Lokalaffäre“ und der ersten Karnevalskalenderbox will sich Andres in Köln etablieren: Bestenfalls soll ein Kalender zukünftig jedes Jahr erscheinen. Anderenfalls hat sie noch einige andere Ideen, aber „jetzt liegt der Fokus erst einmal voll und ganz auf der Box“, sagt sie.