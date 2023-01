Nachdem bereits Ende August der Dienstagszug in Köln-Zollstock abgesagt wurde, hat es einen weiteren Veedelszoch getroffen.

„Wir tun das aus Verantwortung gegenüber den Menschen“, sagt FEK-Vorsitzender Jochem Falkenhorst.

Auch die offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht auf dem Lenauplatz ist abgeblasen.

Köln – Es ist ein Paukenschlag, oder besser: ein Schlag auf die Decke Trumm: Der Ehrenfelder Dienstagszug 2021 findet nicht statt. Das gab der Festausschuss Ehrenfelder Karneval (FEK) am Mittwochabend bekannt. Der Ehrenfelder Zug, der traditionell am Karnevalsdienstag durch den Stadtteil zieht, ist mit rund 70 Gruppen und mehr als 4000 der größte Stadtteilzug der Stadt.



Nach der Absage des Zollstocker Dienstagszuges (hier lesen Sie mehr) vor einigen Tagen ist es bereits der zweite Kölner Veedelszoch, der wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden wird.

„Wir tun das aus Verantwortung gegenüber den Menschen“, sagt FEK-Vorsitzender Jochem Falkenhorst. Die teilnehmenden Gruppen, Vereine und Gesellschaften seien zuvor um ihre Meinung befragt worden. Letztlich wurde die Entscheidung jedoch vom Vorstand eigenverantwortlich getroffen. Auch vom Festkomitee Kölner Karneval, dem der Ehrenfelder Festausschuss angehört, wollte man sich bei der Entscheidung nicht abhängig machen.

Kölner Tradition muss gebrochen werden

Der Ehrenfelder Dienstagzug hätte am 16. Februar 2021 seine 67. Auflage gehabt. Seine Premiere hatte der Zug als „Kinderzug“ 1954.



Das könnte Sie auch interessieren:

Corona-Krise Anzeige Was bedeutet die Absage des Zollstocker Zugs für den Kölner Karneval?

Der Ehrenfelder Bezirksbürgermeister Josef Wirges hält die Entscheidung für richtig, „auch wenn jedem Karnevalisten dabei das Herz bluten wird.“ Er selbst habe in Absprache mit der Karnevalsgesellschaft Rheinflotte auch die offizielle Eröffnung des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht auf dem Lenauplatz abgeblasen. Der traditionelle kleine Zoch der teinehmenden Vereine vom Bezirksrathaus an der Venloer Straße bis zum Lenauplatz findet ebenfalls nicht statt. Auch der karnevalistische Empfang des Bezirksbürgermeisters, eine musikalische Matinee im kleinen Saal der Ehrenfelder Vereins „Eva e.V.“, ist coronabedingt gestrichen.