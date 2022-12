Köln – Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, hat sich erstmals zu seiner Corona-Infektion geäußert. Ein Schnelltest hatte bei Kuckelkorn am Sonntag angeschlagen, daraufhin wurde ein PCR-Test gemacht.

Rückkehr bis Rosenmontag fraglich

„Aktuell geht es mir gut und ich habe keine Symptome, sicherlich Dank Booster und Impfung. Ich fühle mich fit und unterstütze das Festkomitee von zuhause“, sagte der 57-Jährige dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Den Auftakt des Straßenkarnevals an Weiberfastnacht werde er via TV und Internet verfolgen, vor Ort vertreten Kuckelkorn die Vizepräsidenten Christine Flock und Joachim Wüst, sowie andere Mitglieder des Festkomitee-Vorstandes.



Zu einer Rückkehr bis Rosenmontag zeigte Kuckelkorn sich verhalten: „Ob ich Rosenmontag wieder dabei bin, kann ich jetzt noch nicht sagen, das hängt natürlich davon ab, ob ich dann bereits wieder negativ freigetestet bin.“

Trotz einer eigenen Infektion findet Kuckelkorn die Durchführung des Straßenkarnevals unter 2G-Plus-Bedingungen vertretbar. „Ich halte es für falsch, aufgrund meiner Infektion nun die Schutzmaßnahmen infrage zu stellen“, so der Festkomitee-Präsident. „Wir wissen alle, dass die Impfung nicht so sehr vor Infektionen schützt, wohl aber vor schweren Verläufen. Deshalb ist es um so wichtiger, sich regelmäßig testen zu lassen und sich bei einer Infektion frühzeitig zu isolieren.“