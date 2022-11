Kölsche Hits Das sind die meistgehörten Karnevalslieder der Kölner auf Spotify

Köln – Was sind die meistgehörten Karnevalslieder der Kölner auf Spotify? Das hat der Musikdienst für die Zeit zwischen dem 11.11.2018 bis kurz vorm Start der jecken Hochtage ausgewertet. Das Ergebnis: Ältere und jüngere Bands sind in den Top 11 gleichermaßen vertreten. Stolze Gewinner sind Brings, die gleich viermal vertreten sind. Kasalla führen dafür die Charts mit „Pirate” an und sind immerhin dreimal vertreten. Cat Ballou sind mit zwei Liedern vertreten. Hier die Liste im Überblick:

Kasalla „Pirate”

Cat Ballou „Ett jitt kein Wood”

Kasalla „Stadt met K”

Brings „Su lang mer noch am Lääve sin”

Kasalla „Alle Jläser huh”

Brings „Polka, Polka, Polka”

Brings „Superjeilezick”

Querbeat „Nie mehr Fastelovend”

Höhner „Viva Colonia”

Cat Ballou „Hück steith de Welt still”

Brings „Popp, Kaate, Danze