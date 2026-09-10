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Kölner Karneval – Alle TermineWann ist Karneval 2026, 2027 und in den kommenden Jahren?

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Nach dem Countdown am 11.11. zünden die Konfetti-Kanonen im Tanzbrunnen, die Jecken jubeln.

Der 11.11. um 11.11 Uhr: Nach dem Countdown zünden die Konfetti-Kanonen.

Copyright: Christian Festag

Sie wollen jetzt schon für die kommenden Jahre planen? Wir haben alle Karnevalstermine von 2027 bis 2035 für Sie.

Alaaf! Jede Session beginnt pünktlich um 11.11 Uhr am 11. November. Die Karnevalstage liegen aber immer an unterschiedlichen Daten. Warum das so ist? Der Anfang und das Ende des Karnevals hängen unmittelbar mit dem Osterfest zusammen.

Das ist ein bewegliches Fest, daher ist auch die Karnevalssession mal kürzer, mal länger. Sie endet aber stets am Aschermittwoch, der als Beginn der vorösterlichen Fastenzeit immer 46 Tage vor Ostersonntag liegt. Deswegen feiern wir Karneval mal früher und mal später im Jahr. Sie wollen jetzt schon bis mindestens 2037 planen?

Wir haben für Sie die Termine der kommenden Jahre in der Übersicht:

Karneval 2027

  1. Weiberfastnacht, 4. Februar 2027
  2. Rosenmontag, 8. Februar 2027
  3. Aschermittwoch, 10. Februar 2027

Karneval 2028

  1. Weiberfastnacht, 24. Februar 2028
  2. Rosenmontag, 28. Februar 2028
  3. Aschermittwoch, 1. März 2028
Ein Darsteller nimmt an der jährlichen Parade des Kapstädter Minstrel-Karnevals in Kapstadt, Südafrika, teil.

Karneval ist ein großer Spaß. (Symbolbild)

Copyright: Xabiso Mkhabela/XinHua/dpa

Karneval 2029

  1. Weiberfastnacht, 8. Februar 2029
  2. Rosenmontag, 12. Februar 2029
  3. Aschermittwoch, 14. Februar 2029

Karneval 2030

  1. Weiberfastnacht, 28. Februar 2030
  2. Rosenmontag, 4. März 2030
  3. Aschermittwoch, 6. März 2030

Karneval 2031

  1. Weiberfastnacht, 20. Februar 2031
  2. Rosenmontag, 24. Februar 2031
  3. Aschermittwoch, 26. Februar 2031

Karneval 2032

  1. Weiberfastnacht, 5. Februar 2032
  2. Rosenmontag, 9. Februar 2032
  3. Aschermittwoch, 11. Februar 2032

Karneval 2033

  1. Weiberfastnacht, 24. Februar 2033
  2. Rosenmontag, 28. Februar 2033
  3. Aschermittwoch, 2. März 2033

Karneval 2034

  1. Weiberfastnacht, 16. Februar 2034
  2. Rosenmontag, 20. Februar 2034
  3. Aschermittwoch, 22. Februar 2034

Karneval 2035

  1. Weiberfastnacht, 1. Februar 2035
  2. Rosenmontag, 5. Februar 2035
  3. Aschermittwoch, 7. Februar 2035

Karneval 2036

  1. Weiberfastnacht, 21. Februar 2036
  2. Rosenmontag, 25. Februar 2036
  3. Aschermittwoch, 27. Februar 2036

Karneval 2037

  1. Weiberfastnacht, 12. Februar 2037
  2. Rosenmontag, 16. Februar 2037
  3. Aschermittwoch, 18. Februar 2037

Der Karneval in Köln, auch „Fastelovend” genannt, ist ein rheinisches Volksfest, das die Stadt vom 11. November bis zum Aschermittwoch in einen Ausnahmezustand versetzt. Er ist geprägt von „Kölle Alaaf!”-Rufen, großen Umzügen (wie dem Rosenmontagszug), Sitzungen, Kostümen, viel Konfetti, „Kamelle” und „Strüßjer” (Süßigkeiten) sowie dem satirischen Höhepunkt am Veilchendienstag mit der Nubbelverbrennung. Es ist ein Brauchtum mit römischen Wurzeln, das die vorösterliche Fastenzeit einläutet. In Köln hat es jedoch eigene Traditionen wie das Dreigestirn und die symbolische Machtübernahme am Weiberfastnacht entwickelt.(jag)