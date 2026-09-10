Alaaf! Jede Session beginnt pünktlich um 11.11 Uhr am 11. November. Die Karnevalstage liegen aber immer an unterschiedlichen Daten. Warum das so ist? Der Anfang und das Ende des Karnevals hängen unmittelbar mit dem Osterfest zusammen.

Das ist ein bewegliches Fest, daher ist auch die Karnevalssession mal kürzer, mal länger. Sie endet aber stets am Aschermittwoch, der als Beginn der vorösterlichen Fastenzeit immer 46 Tage vor Ostersonntag liegt. Deswegen feiern wir Karneval mal früher und mal später im Jahr. Sie wollen jetzt schon bis mindestens 2037 planen?

Wir haben für Sie die Termine der kommenden Jahre in der Übersicht:

Karneval 2027

Weiberfastnacht, 4. Februar 2027 Rosenmontag, 8. Februar 2027 Aschermittwoch, 10. Februar 2027

Karneval 2028

Weiberfastnacht, 24. Februar 2028 Rosenmontag, 28. Februar 2028 Aschermittwoch, 1. März 2028

Karneval ist ein großer Spaß. (Symbolbild) Copyright: Xabiso Mkhabela/XinHua/dpa

Karneval 2029

Weiberfastnacht, 8. Februar 2029 Rosenmontag, 12. Februar 2029 Aschermittwoch, 14. Februar 2029

Karneval 2030

Weiberfastnacht, 28. Februar 2030 Rosenmontag, 4. März 2030 Aschermittwoch, 6. März 2030

Karneval 2031

Weiberfastnacht, 20. Februar 2031 Rosenmontag, 24. Februar 2031 Aschermittwoch, 26. Februar 2031

Karneval 2032

Weiberfastnacht, 5. Februar 2032 Rosenmontag, 9. Februar 2032 Aschermittwoch, 11. Februar 2032

Karneval 2033

Weiberfastnacht, 24. Februar 2033 Rosenmontag, 28. Februar 2033 Aschermittwoch, 2. März 2033

Karneval 2034

Weiberfastnacht, 16. Februar 2034 Rosenmontag, 20. Februar 2034 Aschermittwoch, 22. Februar 2034

Karneval 2035

Weiberfastnacht, 1. Februar 2035 Rosenmontag, 5. Februar 2035 Aschermittwoch, 7. Februar 2035

Karneval 2036

Weiberfastnacht, 21. Februar 2036 Rosenmontag, 25. Februar 2036 Aschermittwoch, 27. Februar 2036

Karneval 2037

Weiberfastnacht, 12. Februar 2037 Rosenmontag, 16. Februar 2037 Aschermittwoch, 18. Februar 2037

Der Karneval in Köln, auch „Fastelovend” genannt, ist ein rheinisches Volksfest, das die Stadt vom 11. November bis zum Aschermittwoch in einen Ausnahmezustand versetzt. Er ist geprägt von „Kölle Alaaf!”-Rufen, großen Umzügen (wie dem Rosenmontagszug), Sitzungen, Kostümen, viel Konfetti, „Kamelle” und „Strüßjer” (Süßigkeiten) sowie dem satirischen Höhepunkt am Veilchendienstag mit der Nubbelverbrennung. Es ist ein Brauchtum mit römischen Wurzeln, das die vorösterliche Fastenzeit einläutet. In Köln hat es jedoch eigene Traditionen wie das Dreigestirn und die symbolische Machtübernahme am Weiberfastnacht entwickelt.(jag)