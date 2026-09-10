Sie wollen jetzt schon für die kommenden Jahre planen? Wir haben alle Karnevalstermine von 2027 bis 2035 für Sie.
Kölner Karneval – Alle TermineWann ist Karneval 2026, 2027 und in den kommenden Jahren?
Alaaf! Jede Session beginnt pünktlich um 11.11 Uhr am 11. November. Die Karnevalstage liegen aber immer an unterschiedlichen Daten. Warum das so ist? Der Anfang und das Ende des Karnevals hängen unmittelbar mit dem Osterfest zusammen.
Das ist ein bewegliches Fest, daher ist auch die Karnevalssession mal kürzer, mal länger. Sie endet aber stets am Aschermittwoch, der als Beginn der vorösterlichen Fastenzeit immer 46 Tage vor Ostersonntag liegt. Deswegen feiern wir Karneval mal früher und mal später im Jahr. Sie wollen jetzt schon bis mindestens 2037 planen?
Wir haben für Sie die Termine der kommenden Jahre in der Übersicht:
Karneval 2027
- Weiberfastnacht, 4. Februar 2027
- Rosenmontag, 8. Februar 2027
- Aschermittwoch, 10. Februar 2027
Karneval 2028
- Weiberfastnacht, 24. Februar 2028
- Rosenmontag, 28. Februar 2028
- Aschermittwoch, 1. März 2028
Karneval 2029
- Weiberfastnacht, 8. Februar 2029
- Rosenmontag, 12. Februar 2029
- Aschermittwoch, 14. Februar 2029
Karneval 2030
- Weiberfastnacht, 28. Februar 2030
- Rosenmontag, 4. März 2030
- Aschermittwoch, 6. März 2030
Karneval 2031
- Weiberfastnacht, 20. Februar 2031
- Rosenmontag, 24. Februar 2031
- Aschermittwoch, 26. Februar 2031
Karneval 2032
- Weiberfastnacht, 5. Februar 2032
- Rosenmontag, 9. Februar 2032
- Aschermittwoch, 11. Februar 2032
Karneval 2033
- Weiberfastnacht, 24. Februar 2033
- Rosenmontag, 28. Februar 2033
- Aschermittwoch, 2. März 2033
Karneval 2034
- Weiberfastnacht, 16. Februar 2034
- Rosenmontag, 20. Februar 2034
- Aschermittwoch, 22. Februar 2034
Karneval 2035
- Weiberfastnacht, 1. Februar 2035
- Rosenmontag, 5. Februar 2035
- Aschermittwoch, 7. Februar 2035
Karneval 2036
- Weiberfastnacht, 21. Februar 2036
- Rosenmontag, 25. Februar 2036
- Aschermittwoch, 27. Februar 2036
Karneval 2037
- Weiberfastnacht, 12. Februar 2037
- Rosenmontag, 16. Februar 2037
- Aschermittwoch, 18. Februar 2037
Der Karneval in Köln, auch „Fastelovend” genannt, ist ein rheinisches Volksfest, das die Stadt vom 11. November bis zum Aschermittwoch in einen Ausnahmezustand versetzt. Er ist geprägt von „Kölle Alaaf!”-Rufen, großen Umzügen (wie dem Rosenmontagszug), Sitzungen, Kostümen, viel Konfetti, „Kamelle” und „Strüßjer” (Süßigkeiten) sowie dem satirischen Höhepunkt am Veilchendienstag mit der Nubbelverbrennung. Es ist ein Brauchtum mit römischen Wurzeln, das die vorösterliche Fastenzeit einläutet. In Köln hat es jedoch eigene Traditionen wie das Dreigestirn und die symbolische Machtübernahme am Weiberfastnacht entwickelt.(jag)