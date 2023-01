Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Youtube angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Heute beginnt in Köln die neue Karnevals-Session. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie findet der 11.11. zum ersten Mal wieder weitestgehend ohne Beschränkungen statt.

Alle Ereignisse rund um die fünfte Jahreszeit in Köln gibt es in unserem Liveticker.

23.30 Uhr: Feiernde am Aachener kommen zu Fuß oder per Taxi nach Hause

Rund um den Aachener Weiher haben sich indes die zuvor gut besuchten Spontanparties weitgehend aufgelöst. Nur vereinzelte Gruppen sind im sowie rund um den Park unterwegs. „Wieso fahren nicht wenigstens Bahnen stadtauswärts?“, kritisieren viele Erschöpfte die Einstellung des Betriebs noch bis Mitternacht. Viele Jecken verlassen die Feierbereiche darum zu Fuß oder mit einem Taxi.

23.20 Uhr: Polizei schreitet häufiger im Bereich der Zülpicher Straße ein

Mit fortgeschrittener Uhrzeit schreitet die Polizei entlang der Zülpicher Straße sowie deren Umfeld häufiger ein und nimmt Personen fest und damit aus dem noch immer stark frequentierten Treiben im Kwartier Latäng heraus. „Der Alkoholpegel steigt, und damit auch die Anzahl der Einsätze“, fasst ein Polizeisprecher die Lage auf Anfrage gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Abend zusammen. Das Geschehen bewege sich aber im Rahmen des üblichen Ablaufs, keine Besonderheiten oder Notfälle seien darüber hinaus zu verzeichnen.

19.08 Uhr: Feuerwehr zieht erste Bilanz

Bis 18 Uhr meldet die Feuerwehr 553 Einsätze, davon 480 im Rettungsdienst. Die Zahlen seien überdurchschnittlich für einen Freitag, aber für einen 11.11. im üblichen Rahmen, sagte Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet. Die Hilfsorganisationen halfen bis 18 Uhr in der Altstadt 99 Menschen, im Kwartier Latäng 215.

18.48 Uhr: Lage an der Zülpicher Straße entspannt sich

Der Zugang zur Zülpicher Straße ist jetzt wieder komplett geöffnet. Die Zülpicher Straße hat sich deutlich geleert. Voll ist es zurzeit laut Polizeiangaben in der Südstadt und am Aachener Weiher – am Aachener Weiher ist die Lage überwiegend friedlich, es gab aber dort auch schon Anzeigen wegen Körperverletzung.

17.52 Uhr: Volle und gestaute Bahnen an Hotspots in der Innenstadt.

Zahlreiche Jecken - und „normale“ Menschen - stecken derzeit in den Bahnen der KVB im Innenstadtbereich fest. Die Einstellung des Schienenverkehrs in die Innenstadt sorgt dafür, dass die Züge sich aktuell in den Tunneln stauen. In mehreren Bahnen der Linien 16 und 18 steht zwischen Reichenspergerplatz und Neumarkt alles still. Das fordert Geduld - in einer 18 berät eine Gruppe als Gartenzwerg, Fee und Prinzesszin verkleidete Gruppe junger Frauen etwa, wie im schlimmsten Fall die Notdurft im Zug verrichtet werden könnte. Durchsagen weisen die Fahrgäste zwar auf die Änderungen im Fahrplan hin, das kommt aufgrund der Lautstarke und dem Pegel bei vielen Menschen jedoch nicht an. Der Bahnstau in dem Bereich soll zügig abgebaut werden, heißt es.

17.25 Uhr: Oberbürgermeisterin Henriette Reker zur Stimmung auf der Zülpicher Straße

Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat gemeinsam mit Polizeipräsident Falk Schnabel und Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn die Zülpicher Straße besucht. Im Video äußert sich Reker zur Stimmung am 11.11.

16.40 Uhr: Aggressive Stimmung – Appell der Polizei an alle Feiernden

Die Polizei Köln teilt mit, dass die Stimmung aufgrund der Alkoholisierung vieler Feiernder schon früh aggressiv sei. Der Einsatzleiter appelliert an die Jecken: „Wer über die Stränge schlägt, läuft Gefahr, dass wir ihn aus dem Verkehr ziehen.“ Mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen seien weitere Einheiten der Bereitschaftspolizei nach Köln unterwegs.

16.30 Uhr: Henriette Reker besucht Zülpicher Straße – Polizeipräsident lobt Einsatz von Stadt und Polizei

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat sich mit Polizeipräsident Falk Schnabel und Festkomitee-Chef Christoph Kuckelkorn auf der proppenvollen Zülpicher Straße ein eigenes Bild von der Sessionseröffnung gemacht.

Polizeipräsident Köln Falk Schnabel, Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Christoph Kuckelkorn besuchen die Zülpicher Straße. Copyright: Dirk Borm

„Man mag das schön finden oder nicht, wie hier gefeiert wird, aber die jungen Leute tun das so“, sagte Reker. Ob das Schutzkonzept der Stadt aufgegangen sei, wolle sie erst bewerten, „wenn dieser Tag vorbei ist“. Polizeipräsident Schnabel, der selbst mitten im Zülpicher Viertel wohnt, äußerte sich „beeindruckt“ von den Menschenmassen, „aber auch davon, was die Einsatzkräfte von Stadt und Polizei bisher geleistet haben“. Es werde bislang „weitgehend friedlich“ gefeiert.

Zwischenzeitlich habe man entlang der Zülpicher Straße Sperren geöffnet, damit der Druck nicht zu groß werde. Kuckelkorn erklärt die Menschenmassen vor allem durch die „lange Abstinenz vom Feiern“ und die Lust vieler daran, bei dem schönen Wetter draußen zu feiern. An Weiberfastnacht werde in der ganzen Stadt gefeiert, am 11.11. konzentriere sich das Geschehen auf einige Hotspots. Er wolle auch das Gespräch mit den Anwohnern suchen und „gucken, wie die Situation rund um die Zülpicher Straße herum“ sei.

16.20 Uhr: Pyrotechnik am Kölner Dom – Polizei schreitet ein

Zwei junge Männer haben gegen 14.30 Uhr auf den Treppen zum Dom Pyrotechnik gezündet. Der rote Rauch wehte meterweit im Wind. Ein Vermummter in rotem Ganzkörperanzug posierte regelrecht mit dem brennenden Stab in der Hand und drückte ihn anschließend seinem Freund in weißem Anzug in die Hand, der ebenfalls sein Gesicht versteckte.

Die Polizei ist schnell eingeschritten. Die beiden jungen Männer haben zugegeben zu wissen, dass sie eine Straftat begehen. Der Vermummte in rot sei sturzbetrunken gewesen, weshalb die Beamten und Beamtinnen ihn festgenommen haben. Er verbringt nun den Rest des 11.11. in der Ausnüchterungszelle und wird eine Strafanzeige bekommen, wie Beamten dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vor Ort mitteilten.

Bengalo und Rauchtöpfe auf der Domtreppe Copyright: Herbert Bucco

Die Polizei schritt direkt ein. Copyright: Herbert Bucco

16.05 Uhr: „Normales Niveau“ – Erste Zwischenbilanz der Feuerwehr Köln zum 11.11.

Ulrich Laschet, Pressesprecher der Feuerwehr Köln, hat am Freitagnachmittag eine erste Zwischenbilanz über den 11.11. gezogen. Bislang sei die Feuerwehr zu 296 Einsätzen seit 7.30 Uhr ausgerückt, davon waren laut Laschet 247 Rettungsdienst-Einsätze.

Schwerverletzte habe es noch nicht gegeben. Laschet verweist auf ein bewährtes System, welches die Einsatzkräfte in den vergangenen Jahren aufgestellt habe.

16 Uhr: „Sammelpunkt für Randalierer und Betrunkene“ – Anwohner der Engelbertstraße ist wütend

Der Ärger im Kwartier Latäng lässt nicht nach. Ein Anwohner berichtet von mangelndem Durchgriff vonseiten des Sicherheitspersonals auf der Engelbertstraße: „Wenn der Sicherheitsdienst so schlecht arbeitet wie bei uns und die Leute einfach am Ende des Zauns durchschlüpfen, dann ist das beste Konzept im wahrsten Sinne des Wortes löchrig wie ein Schweizer Käse.“

Schon am Vormittag sei das Gebiet rund um die Straße ein „Sammelpunkt für Randalierer und Betrunkene“ gewesen. Sämtliche Hauswände seien wieder vollgepinkelt und auch Glasflaschen gäbe es an jeder Ecke.

15.50 Uhr: Kasalla-Frontmann Bastian Campmann freut sich auf die Session

15.45 Uhr: Tanzende Jecke, Blaskapellen, wenig Gedränge: Lage in der Altstadt halbwegs entspannt

Auch in den engen Gassen der Kölner Altstadt wird die neue Session gebührend gefeiert. Am Nachmittag ist es zwar noch voll, doch es gibt kein Gedränge. An jeder Ecke steht eine Blaskapelle, die Jecken tanzen und singen und haben Spaß. Viele Feiernde suchen den Weg in eine der zahlreichen Kneipen.

Mit Kölsch und Partymusik feiern die Menschen in den Gassen der Kölner Altstadt. Copyright: Larissa Rehbock

15.30 Uhr: „Da ist Woodstock Peanuts gegen“ – Kritik an Massenauflauf im Kwartier Latäng

Klaus Adrian von der Bürgergemeinschaft Rathenauplatz und Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister Köln-Innenstadt, kritisieren die aktuelle Lage rund um das Kwartier Latäng. „Ich fühle mich an den Weltjugendtag erinnert. Das sind Ströme von Menschen, die hier reinkommen – das ist eine völlig neue Dimension“, sagt Hupke. „Schon um 8 Uhr ging es los. Ich persönlich habe schon einige Beklemmungen bekommen, die Scurity wirkte nervös“, so Hupke weiter.

„Die Frage, die ich mir stelle“, sagt Adrian, „wenn jemand eine Panikattacke im Trubel hat. Kommt dann der Sanitätsdienst überhaupt dahin?“

15.20 Uhr: Bierball-Turnier in der Südstadt – Entspannte Stimmung am Chlodwigplatz

Unter dem Motto 'Rennen, saufen, siegen' stand die Bierball-Auseinandersetzung vor der Torburg. Copyright: Rahmann

Mäßig voll war der Chlodwigplatz am Nachmittag. Copyright: Rahmann

15.10 Uhr: „Jecke 11“ in der Lanxess-Arena – Gute Stimmung trotz leeren Tribünen

Obwohl die Lanxess-Arena nicht ansatzweise voll ist, feiern die Jecken auch dort. „Es stört uns nicht, dass es etwas leerer ist“, sagen Laura und Sabrina von der Damengarde Köln. Sie haben Spaß und würden auch nächstes Jahr wieder zur ‚Jecken 11‘. Andere Gäste finden die leeren Ränge schade. Das Wetter sei so gut, „eigentlich geil für Straßenkarneval“, meint ein Jeck im Feenkostüm.

Auch wenn die Lanxess-Arena nicht ansatzweise voll ist, feiern die Jecken auch dort. Copyright: Laura Schmidl

Die Veranstaltung „Jecke 11“ in der Lanxess-Arena ist nicht ausverkauft. Copyright: Laura Schmidl

14.55 Uhr: Unschöne Szenen an Zülpicher Straße – Leute durchbrechen Absperrung

Turbulente Szenen an der Absperrung Lindenstraße/Dasselstraße: Immer wieder gelingt es hier kleinen Gruppen, in Richtung Zülpicher Straße durchzubrechen. Sie spielen Katz und Maus mit den Ordnern, die alle Hände voll zu tun haben, die Gitterzäune dichtzuhalten. Ein junger Mann stürzt beim Versuch, über den Zaun zu klettern, auf den Asphalt.

Immer wieder gelingt es hier kleinen Gruppen, in Richtung Zülpicher Straße durchzubrechen. Copyright: Tim Stinauer

14.50 Uhr: „Besser konnte es nicht laufen“ – Sessionsauftakt am Tanzbrunnen ein voller Erfolg

„Besser konnte es gar nicht laufen“, sagt ein Sprecher der „Grossen Von 1823“, die den Sessionsauftakt am Tanzbrunnen veranstaltet. „Petrus spielt mit, wir haben wunderbares Wetter, die Stimmung ist ausgelassen. Wir sind sehr zufrieden mit dem ausverkauften Haus.“ Die kleine Tonpanne in der Früh sei nicht weiter schlimm. „Das kommt vor“, heißt es. Am Abend wird es hier noch ein Feuerwerk geben.

Die Stimmung am Tanzbrunnen war hervorragend. Copyright: Nabil Hanano

14.45 Uhr: Gruppe aus Göttingen feiert in der Kölner Altstadt

Julia Müller, Erik Otto, Sven Otto, Leon Kemmeling und Niko Engelhardt sind insgesamt mit 10 Freunden aus dem Kreis Göttingen nach Köln angereist. „Wir haben uns bewusst für die Altstadt entschieden, weil wir den echten Kölner Karneval erleben wollen“, sagt der 28-jährige Erik Otto aus Krebek.

Diese Gruppe kam extra aus Göttingen angereist, um Karneval in Köln zu feiern. Copyright: Larissa Rehbock

14.35 Uhr: Tausende haben sich auf die Uni-Wiesen zurückgezogen

Die Zülpicher Straße ist nach wie vor voll und aktuell für Neuankömmlinge gesperrt. Auch deswegen haben sich tausende Verkleidete auf den Uni-Wiesen niedergelassen.

Tausende zumeist junger Besucher warten auf den Uniwiesen. Die Zülpicher Straße ist gesperrt, dort ist es zu voll. Copyright: Paul Gross

Viele Verkleidete warten an einer Absperrung an der Uni-Mensa. Copyright: Paul Gross

14.31 Uhr: Erste Schlägereien auf der Zülpicher Straße

Mit steigendem Alkoholkonsum kommt es im Uni-Viertel zu ersten Schlägereien. So musste die Polizei auf der Zülpicher Straße Kontrahenten auseinanderbringen.

Die Polizei muss eine Auseinandersetzung auf der Zülpicher Straße schlichten. Copyright: Martina Goyert

14.23 Uhr: Feiernde laufen durch KVB-Tunnel

Die Kölner Verkehrs-Betriebe haben erneut über die aktuelle Lage informiert. Demnach fahren nach Worten ihres Sprechers Matthias Pesch zwischen Ebertplatz und Barbarossaplatz keine Bahnen mehr. Im Tunnel waren zuvor Feiernde gesehen worden.

14.03 Uhr: Städtischer Mitarbeiter spricht von „Wahnsinn“

Gegen 13.45 Uhr wurde die Absperrung noch mal kurz geöffnet, nun ist sie wieder zu. Die Polizei spricht von einer „kontrollierten Maßnahme zur Entlastung“. Indes spricht ein städtischer Mitarbeiter von „Wahnsinn“ Und: „Wir hätten die Zülpicher Straße heute dreimal füllen können.Wir hoffen, dass die Stimmung so gut bleibt.“

Kein Einlass mehr: Das Zülpicher Viertel ist dicht. Copyright: Paul Gross

13.40 Uhr: Kwartier Latäng gesperrt – Aachener Weiher wird immer voller

Per Lautsprecher weist die Polizei am Zülpicher Wall daraufhin hin, dass das Kwartier Latäng gesperrt ist. Viele weichen nun auch auf die Wiesen und Flächen rund um den Aachener Weiher aus, wo es minütlich voller wird.

13.35 Uhr: KVB-Verkehr gestoppt – Polizei sperrt Bahnhof Süd

Das Kwartier Latäng ist zum 11.11. sehr voll – Feiernde sollen die Zülpicher Straße meiden. Auch die KVB ist betroffen: An Barbarossaplatz und Poststraße wurde der Verkehr auf Polizeianordnung eingestellt.

13 Uhr: So feiert Köln den 11.11. ohne Einschränkungen

Party mit Knallblech bei den Kleinen Erdmännchen im Gürzenich Copyright: Stefan Worring

12.35 Uhr: Ausgelassene Stimmung am Tanzbrunnen – Zwei Holländer mittendrin

Am Tanzbrunnen hört man die Menschen schon von Weitem „Et jitt kein Wood“ mitsingen. Es ist voll, und auch hier hat der ein oder andere ganz offensichtlich schon ein Kölsch zu viel getrunken, aber es ist friedlich – viele Jecken schieben auch den Kinderwagen durch die Mengen.

„Panda“ und „Hub“ kommen seit 30 Jahren jedes Jahr aus den Niederlanden nach Köln, um Karneval zu feiern. „Immer hier am Tanzbrunnen oder drüben in der Innenstadt“, sagt Panda, der wie sein Kumpel ein aufwändiges Tigerkostüm trägt. „Wir freuen uns, nachdem es zwei Jahre nicht so richtig ging, jetzt wieder zu feiern und Kölsch zu trinken.“

'Panda' und 'Hub' kommen seit 30 Jahren jedes Jahr nach Köln. Copyright: Laura Schmidl

12.25 Uhr: Erhöhte Polizeipräsenz im ganzen Stadtgebiet – Zahlreiche Bauzäune auf Zülpicher Straße umgerissen

Laut Informationen des Ordnungsamtes haben einige Personen mehrere Bauzäune auf der Zülpicher Straße umgerissen. Mitarbeitende der Stadt stellten die Zäune anschließend wieder auf.

Die Polizei zeigt sich indes an den Hotspots im ganzen Stadtgebiet sehr präsent. Auf der Roonstraße sind mehrere Einsatzwagen mit Blaulicht zu einem Einsatz gefahren. Auf der Dasselstraße musste ein Mann mit einer Verletzung an der Hand ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Luxemburger Straße ist ein Mann mit seinem Ringfinger an einem Bauzaun hängen geblieben und musste anschließend von der Feuerwehr befreit werden.

Köln: Polizisten sind auf der Roonstraße unterwegs und gehen Richtung Barbarossaplatz. Copyright: Paul Gross

12.10 Uhr: Kwartier Läng voll – Stadt Köln bittet Feiernde, auf andere Orte auszuweichen

Die Stadt Köln bittet alle Jecken sich nicht mehr in Richtung Zülpicher Viertel auf den Weg zu machen, sondern auf andere Orte in der Stadt auszuweichen. Dies teilte die Stadt um kurz nach 12 Uhr mit.

Die KVB habe den Großteil des Verkehrs der Stadtbahnlinien im Innenstadtbereich aktuell eingestellt.

12 Uhr: Bekannter Kölner Wirt über die aktuelle Lage im Kwartier Latäng

Markus Vogt, Wirt der Kneipen „Kwartier“ auf der Zülpicher Straße und „Soylent Green“ auf der Kyffhäuser Strasse war bereits vor der Session-Eröffnung skeptisch, was das Konzept für die Zülpicher Straße betrifft. „Sobald die Zülpicher Straße voll ist, werden wir einen riesigen Rückstau von Leuten bis zur Luxemburger Straße haben. Da sind dann 10.000 Leute, die nicht wissen, wohin.“

Er erwartet in diesem Jahr deutlich mehr Besucher, die Entlastungsfläche sei allerdings kleiner. „Die Stadt hat gesagt, sie rechnet nicht mit so vielen Menschen. Dabei kennen wir das Viertel am besten. Das wird eine ziemliche Katastrophe hier.“

11.45 Uhr: Einlass-Stopp am Heumarkt und Alter Markt

Die Stadt Köln stoppte um kurz nach 11.30 Uhr den Einlass zum Heumarkt und zum Alter Markt. Die Veranstaltungsfläche ist aktuell voll.

11.35 Uhr: Kreative Kostüme in der ganzen Stadt

Köln: Jens (Mitte) trinkt jedes Mal, wenn er auf sein Ulf-Poschardt-Kostüm angesprochen wird, einen Kurzen. Copyright: Paul Gross

Auch dieser Hund kam in diesem Jahr nicht um eine Verkleidung herum. Copyright: AFP

Eine Gruppe Kühe lässt sich vor dem Kölner Dom ablichten. Copyright: AFP

11.11 Uhr: Neue Karnevals-Session offiziell eingeläutet

Um Punkt 11.11 Uhr tönte ein lautes Alaaf durch die ganze Stadt. Die neue Karnevals-Session ist offiziell eröffnet, tausende Jecke feiern an allen wichtigen Spots in der Altstadt.

Der Heumarkt um kurz vor Elf Uhr. Copyright: Stefan Worring

Pünktlich um 11.11 Uhr wurde am Heumarkt die neue Karnevals-Session eingeläutet. Copyright: AFP

11 Uhr: Kölner WG bereitet sich auf 11.11 Uhr vor

Das jecke WG-Frühstück in einer Küche auf der Kyffhäuserstraße.Für Gastgeberin und Wahlkölnerin Antonia (rechts) ist es das erste Mal Karneval. Copyright: Paul Gross

10.35 Uhr: Zülpicher Straße mittlerweile rappelvoll

Die Zülpicher Straße füllt sich. Copyright: Marius Fuhrmann

Jonas und Niklas haben sich wie jedes Jahr am Stromkasten vor Oma Kleinmann auf der Zülpicher Straße eingefunden, gewappnet mit Fässchen und Schnapsgläsern. „Wir sind seit 8.30 Uhr hier“, sagt Jonas, „da war es mit dem Reinkommen noch entspannt. Ob das mit dem einen Eingang eine gute Idee ist, bezweifle ich aber.“

„Man wird alle drei Meter kontrolliert“, sagt Niklas. „Wo soll ich in der Zeit Glas herbekommen?“

10.30 Uhr: Viele Jecke strömen in Richtung Uni-Gelände

In einem besseren Zustand wird man die Toiletten-Reihe hinter dem Einlass am Uni-Gelände heute nicht mehr erleben. Copyright: Paul Gross

10 Uhr: Dreigestirn und Kinderdreigestirn unterschreiben Verträge im Rathaus

Das designierte Dreigestirn hat im Rathaus die Verträge unterschrieben. Copyright: Stefan Worring

Auch das Kinderdreigestirn darf unterschreiben Copyright: Stefan Worring

9.45 Uhr: Gute Stimmung vor der Bühne am Heumarkt

Die Plätze vor der Bühne am Heumarkt sind schon gefüllt. Um 11.11 Uhr wird hier die Session eröffnet. Copyright: Marius Fuhrmann

Diese Aufforderung an den Uniwiesen kommt sicherlich nicht von offizieller Stelle. Copyright: Anna Westkämper

9.40 Uhr: Noch wenig Stimmung am Alter Markt

Auf dem Alter Markt ist noch nicht so viel los. Auf der Videoleinwand laufen Mitschnitte vom Kasalla-Konzert im Stadion. Copyright: Marius Fuhrmann

9.35 Uhr: Am Tanzbrunnen wird schon ordentlich gefeiert

Auf zum Tanzbrunnen heißt es auch in diesem Jahr wieder für tausende Feierlustige. Die „Grosse Von 1823“ feiert hier die Sessionseröffnung. Open Air treten hier bei bestem Wetter das „Who is Who“ der Kölschen Bands auf. Schlangen vor dem Eintritt gibt es hier zu Beginn keine.

Mit 12.500 verkauften Tickets ist die Veranstaltung ausverkauft – es dürfte also noch voller werden. Viele Gäste hatten noch Karten von der abgesagten Veranstaltung vor zwei Jahren, die sie in diesem Jahr noch nutzen können.

Auch am Tanzbrunnen wird am Freitag die neue Karnevalssession eingeläutet. Copyright: Laura Schmidl

9.30 Uhr: Lange Schlangen vor Brauhaus am Dom

Bis zum Bahnhof reicht die Schlange vom Gaffel am Dom, das um 9.11 Uhr öffnet. Copyright: Marius Fuhrmann

Um 9.11 Uhr öffneten die Türen vom Gaffel am Dom. Copyright: Marius Fuhrmann

Um Punkt 9.11 Uhr öffnete das Gaffel am Dom seine Türen. Vor dem Eingang bildeten sich lange Schlangen.

9 Uhr: Lanxess-Arena bereitet sich auf Ansturm vor

An der Lanxess-Arena ist es noch leer - in gut einer Stunde beginnt der Einlass zur Jecken 11. Die Veranstaltung für junge Jecken feiert heute Premiere. Auf einer Center Stage treten ab 10.30 Uhr etliche Kölsche Bands auf.

Der Vorverkauf sei etwas schleppend verlaufen, heißt es seitens der Arena-Betreiber, was aber erwartbar gewesen sei. Der Innenraum soll aber ausreichend ausgelastet sein. Noch ist es allerdings leer

In der Lanxess-Arena startet der Einlass für die Jecke 11. Copyright: Laura Schmidl

8.30 Uhr: Skurrile Bilder vor dem Brauhaus Unkelbach – „Ihr habt sie doch nicht mehr alle!“

Vor dem Brauhaus Unkelbach auf der Luxemburger Straße spielt sich seit 6 Uhr morgens ein skurriles Ritual ab. Amir Moinipour und seine Freunde stehen hier schon seit Jahren an - obwohl sie das gar nicht mehr müssten, seitdem es das Ticket-System gibt. Unkelbach-Chef Alexander Manek schaute früh morgens vorbei und meinte nur kopfschüttelnd wie lachend: „Ihr habt sie doch nicht mehr alle…!“

„Das ist einfach Tradition“, meint die Clique unisono. Am Laternenpfahl ist ein Fässchen montiert samt Mülltüte, auf einer Fensterbank werden Mettbrötchen geschmiert, auch für eine hungrige ältere Passantin. Alaaf!