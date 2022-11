KHM Köln Hochschule wählt Mathias Antlfinger zum neuen Rektor

Köln – Die Kunsthochschule für Medien Köln hat einen neuen Rektor. Der Senat der Hochschule wählte Mathias Antlfinger zum Nachfolger von Hans Ulrich Reck. Antlfinger war seit September 2020 Prorektor für Planung und Finanzen und lehrte seit 2009 als Professor für Medienkunst und Transmediale Räume an der KHM.

Er studierte Kunsterziehung mit Schwerpunkt Bildhauerei an der staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart (1983 bis 1988) und Mathematik an der Universität Stuttgart, in den Jahren 1990 bis 1995 Bildhauerei und Kybernetik an der Kunstakademie Düsseldorf. Von 1988 bis 1992 war er Mitglied der Künstlergruppe Büro Bert. Seit 1990 arbeitet er mit der Künstlerin Ute Hörner.

Stark in Anspruch nehmen werden ihn im kommenden Jahr der Umzug der KHM mit dem Großteil des Lehr- und Verwaltungspersonals vom Peter-Welter-Platz 2 an den Heumarkt 14. Das neue Hauptgebäude der KHM wird das gerade sanierte und zum Rhein liegende Hochhaus der Handwerkskammer zu Köln.

Ebenso für die nächsten beiden Jahre neu gerade gewählt wurden vom Senat der KHM Solveig Klaßen als Prorektorin für Lehre und Studium und Zilvinas Lilas als Prorektor für Planung und Finanzen. Klaßen und Lilas lehren beide seit 2004 an der KHM. Sie alle zusammen bilden mit der Kanzlerin Dr. Sabine Schulz das neue Rektorat der KHM.