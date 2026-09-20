Mit rund 100 Veranstaltungen findet in Köln vom 21. bis 27. September das Klimafestival 2026. Zum vierten Mal zeigen Organisationen, Initiativen, Vereine, Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende und die Stadtverwaltung, wie Klimaschutz in Köln umgesetzt wird. Geplant sind unter anderem Führungen, Mitmachaktionen, Ausstellungen, Konzerte und Informationsveranstaltungen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet.

Auch praktische Angebote für den Alltag stehen auf dem Programm. Das Kölner Energiemobil informiert in Porz über die Energiewende zu Hause. Die Innung Sanitär Heizung Klima Köln gibt Informationen zum Einsatz von Wärmepumpen, bei einem Workshop des Vereins Pepp geht es um Balkonsolar. Die Genossenschaft „heuteStadtmorgen“ stellt Möglichkeiten für gemeinschaftliches und klimafreundliches Wohnen sowie Mieterstrom vor.

Weitere Angebote reichen von Aktionen in den Kölner Garten Clubs über Upcycling-Workshops in der Stadtbibliothek, im Museum für Angewandte Kunst Köln und bei „IGLU“ bis zu einem Spaziergang durch das städtische Waldlabor. Dort zeigt ein Förster den „Wald der Zukunft“. Auf dem Campus der Universität zu Köln geht es um Nachhaltigkeitsprojekte. Mehrere Clubs und Eventlocations beteiligen sich zudem mit den „Green Nights“ am Festival.

Lesungen, Konzerte und Diskussionen widmen sich unter anderem den Themen Klimagerechtigkeit, globale Verantwortung und Energiewende. Das Museum Ludwig bietet einen Kreativ-Workshop zu den UN-Nachhaltigkeitszielen an. Die Stadtbibliothek lädt zu einer Lesung mit Claudia Kemfert über die Energiezukunft ein. Außerdem wird der Dokumentarfilm „Das Gewicht der Welt“ mit anschließendem Filmgespräch gezeigt.

Am 22. und 23. September findet im Bürgerhaus Stollwerck zudem das „BNE-Festival NRW 2026“ statt. BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Veranstaltung richtet sich an Akteurinnen und Akteure aus diesem Bereich und soll zeigen, wie Bildungsarbeit zu mehr Klimaengagement beitragen kann. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Ergänzt wird das Programm durch die kostenlose Wanderausstellung „Wa! Germany“. Sie ist bis zum 25. September im Spanischen Bau des Rathauses zu sehen und beschäftigt sich mit Innovationen zur Kreislaufwirtschaft – unter anderem in den Bereichen Bauen, Energie, Landwirtschaft, Mode und Lebensmittelproduktion.

Das Klimafestival wird von der Stadt Köln koordiniert und ist Teil der Klimaschutzkampagne „NULLfuture2035“. Das vollständige Programm mit allen Terminen und Veranstaltungsorten ist online abrufbar. (red)