Köln – Kunst In der Eingangshalle im Krankenhaus Merheim (Haus 20b) werden alle Beschäftigten sowie alle Besucher und Besucherinnen nun von zwei Heinzel-Figuren begrüßt. Dargestellt ist die Krankenschwester und Pflegekraft „Schwester Hero“ und der Rettungssanitäter zum einer „Sanitäter Hero“. Beide sind aus massiver Bronze, rund 35 Zentimeter groß und thronen auf einem imposanten Stahlsockel.

„Das ist unsere Wertschätzung und unser Dank für die wichtige Arbeit an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen und da vor allem auch an das gesamte Team der städtischen Kliniken für die enormen Leistungen während der Corona-Pandemie“, betonte das Künstler-Duo Heike Haupt und Anton Fuchs bei der Übergabe der beiden Bronze-Skulpturen an Holger Baumann, den Geschäftsführer der Kliniken Köln.

30 Heinzel-Figuren in Köln

Ermöglichst durch ein Künstlerstipendium im Rahmen der Kulturförderung sowie der Corona-Hilfen des Landes NRW waren Haupt und Fuchs in der Lage, diese beiden Skulpturen herzustellen und den städtischen Kliniken zu spenden. Baumann dankte den beiden Künstlern „für diese besondere Anerkennung der Mitarbeiterschaft“ und freute sich, dass das Krankenhaus künftig auch ein Teil des Heinz-Weges ist. Schließlich erinnern Haupt und Fuchs mit ihrem Projekt „Die Heinzwelt“ schon seit dem Jahr 2015 an die Sage der Kölner Heinzelmännchen. Mittlerweile gibt es im Kölner Stadtgebiet bereits 30 dieser ganz speziellen Heinzel-Figuren.

Mehr als 300 der kleinen, goldenen Gesellen zierten vor zwei Jahren beim Rosenmontagszug auch den Festwagen von Zugleiter Holger Kirsch. Das Krankenhaus Merheim ist nun die 23. Station dieses „Heinzwegs“, zu dem es über einen QR-Code am Sockel der Figuren oder online weitere Informationen gibt. (NR)