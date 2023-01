Köln – Das Autonome Zentrum (AZ) wird möglicherweise bald das Gelände an der Luxemburger Straße räumen und aus einem anderen Objekt agieren. Derzeit liefen „konstruktive Gespräche“ mit der Stadt über einen Umzug, sagte ein AZ-Vertreter dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Um welches Gelände es geht, ließ er offen. Von der Stadt hieß es, dass ein konkreter Vorschlag diskutiert werde, dessen Realisierbarkeit nun beide Seiten prüften. Seit Anfang 2015 besetzt das AZ das ehemalige Kanalbauamt an der Luxemburger Straße 93 in direkter Nachbarschaft zum Justizzentrum.



Der am Dienstag veröffentlichte NRW-Verfassungsschutzbericht prognostizierte unterdessen, dass sich das „Tauziehen“ um den neuen Standort in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Eine Kompromissbereitschaft der linksautonomen Szene sei „auch künftig nicht zu erwarten“. Dem widersprach der AZ-Vertreter. Alle bisherigen Angebote der Stadt – darunter ein Parkplatz in Ehrenfeld – seien ungenügend gewesen. Nun sei man „endlich an einem gemeinsamen Punkt angekommen“, um mit einer konkreten Planung zu beginnen. Das AZ sei an einer „gemeinsamen Lösung interessiert“.