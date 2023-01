Köln – Präsentation Trotz Corona-Pandemie und Kurzarbeit hat Ralf Schlegelmilch – im Ehrenamt Präsident der Willi-Ostermann-Gesellschaft – in seine Logistik-Firma „Die Feiermacher“ investiert. „Ich bin für mehr als 40 Mitarbeiter und deren Familien verantwortlich.“ Daher waren die 26 Fahrzeuge der Firma zuletzt für andere Unternehmen wie Rewe und Liebherr im Einsatz. Ganz neu hat Schlegelmilch einen Sattelschlepper mit einem 23 Meter langen Aufleger angeschafft, den er am Mittwoch auf dem Heumarkt vorstellte.



Unter der mit Kölschgläsern dekorierten Plane steckten reichlich Biertische, Bänke oder aus Eisenfässern hergestellte Stehtische. Demnächst werde noch die dann wohl längste Theke der Stadt in den Hänger eingebaut. „So können wir komplette Veranstaltungen beliefern – auch mit Getränken“, sagt Schlegelmilch. Schließlich laufe das Eventgeschäft gerade wieder an.



Bewährungsprobe sei die Karnevalssession und da vor allem die von der Ostermann-Gesellschaft organisierte Sessionseröffnung am 11.11. auf dem Heumarkt. „Das ist ein Leuchtturmprojekt. Wenn das gut startet, geht es auch gut weiter und wir sind mit der Firma im nächsten Jahr über den Berg.“ Und das wohl auch mit der KG, denn alle fünf Sitzungen der Ostermänner sind bereits seit langem ausverkauft. „Auch mit einer Umstellung auf 2G, was sich ja bei vielen Gesellschaften durchzusetzen scheint, haben nicht einmal 50 Leute ihre Karten zurückgegeben.“ (NR)

